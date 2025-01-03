https://1prime.ru/20250103/berbok-854017980.html

"России пора". Бербок сделала дерзкое заявление в адрес РФ

"России пора". Бербок сделала дерзкое заявление в адрес РФ - 03.01.2025, ПРАЙМ

"России пора". Бербок сделала дерзкое заявление в адрес РФ

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок перед визитом в Дамаск заявила, что Сирия должна избавиться от военного контингента Российской Федерации, расположенного на... | 03.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-03T20:52+0300

2025-01-03T20:52+0300

2025-01-03T20:52+0300

политика

анналена бербок

заявление

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83877/42/838774259_0:161:2725:1693_1920x0_80_0_0_1a1889bfe6e1880ab84c223bad244932.jpg

МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок перед визитом в Дамаск заявила, что Сирия должна избавиться от военного контингента Российской Федерации, расположенного на сирийской территории. Высказывание министра приводит пресс-служба вверенного ей ведомства.В тексте заявления Бербок, в частности, говорится: "России также пора отказаться от своих военных баз в Сирии".Бербок вместе с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро отправилась с необъявленным визитом в Дамаск, где встретились с главой нового сирийской правительства Ахмедом Аш-Шараа, также известным как Абу Мухаммед аль-Джулани.Комментируя эту поездку, в МИД Германии отметили, что самим фактом визита немецкий и французский министры выказывают готовность поддержать Сирию "в ее политической перезагрузке, мирной передаче власти, восстановлении и, что не менее важно, в процессе общественного примирения".

https://1prime.ru/20241223/tanki-853807232.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

анналена бербок, заявление, россия