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"России пора". Бербок сделала дерзкое заявление в адрес РФ - 03.01.2025, ПРАЙМ
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"России пора". Бербок сделала дерзкое заявление в адрес РФ
"России пора". Бербок сделала дерзкое заявление в адрес РФ - 03.01.2025, ПРАЙМ
"России пора". Бербок сделала дерзкое заявление в адрес РФ
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок перед визитом в Дамаск заявила, что Сирия должна избавиться от военного контингента Российской Федерации, расположенного на... | 03.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-03T20:52+0300
2025-01-03T20:52+0300
политика
анналена бербок
заявление
россия
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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок перед визитом в Дамаск заявила, что Сирия должна избавиться от военного контингента Российской Федерации, расположенного на сирийской территории. Высказывание министра приводит пресс-служба вверенного ей ведомства.В тексте заявления Бербок, в частности, говорится: "России также пора отказаться от своих военных баз в Сирии".Бербок вместе с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро отправилась с необъявленным визитом в Дамаск, где встретились с главой нового сирийской правительства Ахмедом Аш-Шараа, также известным как Абу Мухаммед аль-Джулани.Комментируя эту поездку, в МИД Германии отметили, что самим фактом визита немецкий и французский министры выказывают готовность поддержать Сирию "в ее политической перезагрузке, мирной передаче власти, восстановлении и, что не менее важно, в процессе общественного примирения".
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анналена бербок, заявление, россия
Политика, Анналена Бербок, заявление, РОССИЯ
20:52 03.01.2025
 
"России пора". Бербок сделала дерзкое заявление в адрес РФ

Бербок призвала избавиться от российских военных баз в Сирии

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкА. Бербок
А. Бербок
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок перед визитом в Дамаск заявила, что Сирия должна избавиться от военного контингента Российской Федерации, расположенного на сирийской территории. Высказывание министра приводит пресс-служба вверенного ей ведомства.
В тексте заявления Бербок, в частности, говорится: "России также пора отказаться от своих военных баз в Сирии".
Бербок вместе с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро отправилась с необъявленным визитом в Дамаск, где встретились с главой нового сирийской правительства Ахмедом Аш-Шараа, также известным как Абу Мухаммед аль-Джулани.
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Комментируя эту поездку, в МИД Германии отметили, что самим фактом визита немецкий и французский министры выказывают готовность поддержать Сирию "в ее политической перезагрузке, мирной передаче власти, восстановлении и, что не менее важно, в процессе общественного примирения".
 
ПолитикаАнналена БербокзаявлениеРОССИЯ
 
 
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