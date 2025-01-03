https://1prime.ru/20250103/berbok-854018263.html
Представители властей Сирии отказались пожимать руку Бербок
Представители властей Сирии отказались пожимать руку Бербок - 03.01.2025, ПРАЙМ
Представители властей Сирии отказались пожимать руку Бербок
Члены новой администрации Сирии решили отказаться от рукопожатия с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок, которая вместе с главой МИД Франции... | 03.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-03T22:05+0300
2025-01-03T22:05+0300
2025-01-03T22:05+0300
политика
анналена бербок
визит
https://cdnn.1prime.ru/img/76451/53/764515334_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_6536f1e940713d10a62e3e73fc0c8315.jpg
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Члены новой администрации Сирии решили отказаться от рукопожатия с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок, которая вместе с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро прилетела в Дамаск с необъявленным визитом. Об этом свидетельствует видеозапись встречи политиков, опубликованная изданием Welt.Кадры демонстрируют, как глава немецкого внешнеполитического ведомства, спустившись по трапу самолета, приближается к делегации новой администрации Сирии. При этом сирийские политики картинным жестом приложили правые руки к сердцу, красноречиво показывая, что не намерены пожимать руку Бербок, но затем жмут руку подошедшему следом мужчине из немецкой делегации. Схожая сцена наблюдалась и на встрече немецкого министра с главой новой администрации Сирии. Аш-Шараа, приблизившись к делегациям Франции и Германии, подал руку только главе МИД Пятой республики.
https://1prime.ru/20241226/siriya-853877137.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76451/53/764515334_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_54f75cd7030e623526b2ca31e1c5b9db.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анналена бербок, визит
Политика, Анналена Бербок, визит
Представители властей Сирии отказались пожимать руку Бербок
Видео: представители властей Сирии отказали Бербок в рукопожатии
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Члены новой администрации Сирии решили отказаться от рукопожатия с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок, которая вместе с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро прилетела в Дамаск с необъявленным визитом. Об этом свидетельствует видеозапись встречи политиков, опубликованная изданием Welt.
Кадры демонстрируют, как глава немецкого внешнеполитического ведомства, спустившись по трапу самолета, приближается к делегации новой администрации Сирии. При этом сирийские политики картинным жестом приложили правые руки к сердцу, красноречиво показывая, что не намерены пожимать руку Бербок, но затем жмут руку подошедшему следом мужчине из немецкой делегации.
Россия рассчитывает на возобновление сотрудничества с новыми властями Сирии
Схожая сцена наблюдалась и на встрече немецкого министра с главой новой администрации Сирии. Аш-Шараа, приблизившись к делегациям Франции и Германии, подал руку только главе МИД Пятой республики.