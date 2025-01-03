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Представители властей Сирии отказались пожимать руку Бербок - 03.01.2025, ПРАЙМ
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Представители властей Сирии отказались пожимать руку Бербок
Представители властей Сирии отказались пожимать руку Бербок - 03.01.2025, ПРАЙМ
Представители властей Сирии отказались пожимать руку Бербок
Члены новой администрации Сирии решили отказаться от рукопожатия с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок, которая вместе с главой МИД Франции... | 03.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-03T22:05+0300
2025-01-03T22:05+0300
политика
анналена бербок
визит
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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Члены новой администрации Сирии решили отказаться от рукопожатия с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок, которая вместе с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро прилетела в Дамаск с необъявленным визитом. Об этом свидетельствует видеозапись встречи политиков, опубликованная изданием Welt.Кадры демонстрируют, как глава немецкого внешнеполитического ведомства, спустившись по трапу самолета, приближается к делегации новой администрации Сирии. При этом сирийские политики картинным жестом приложили правые руки к сердцу, красноречиво показывая, что не намерены пожимать руку Бербок, но затем жмут руку подошедшему следом мужчине из немецкой делегации. Схожая сцена наблюдалась и на встрече немецкого министра с главой новой администрации Сирии. Аш-Шараа, приблизившись к делегациям Франции и Германии, подал руку только главе МИД Пятой республики.
https://1prime.ru/20241226/siriya-853877137.html
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анналена бербок, визит
Политика, Анналена Бербок, визит
22:05 03.01.2025
 
Представители властей Сирии отказались пожимать руку Бербок

Видео: представители властей Сирии отказали Бербок в рукопожатии

© fotolia.com / semultura*Дамаск
*Дамаск - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2025
© fotolia.com / semultura
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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Члены новой администрации Сирии решили отказаться от рукопожатия с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок, которая вместе с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро прилетела в Дамаск с необъявленным визитом. Об этом свидетельствует видеозапись встречи политиков, опубликованная изданием Welt.
Кадры демонстрируют, как глава немецкого внешнеполитического ведомства, спустившись по трапу самолета, приближается к делегации новой администрации Сирии. При этом сирийские политики картинным жестом приложили правые руки к сердцу, красноречиво показывая, что не намерены пожимать руку Бербок, но затем жмут руку подошедшему следом мужчине из немецкой делегации.
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26 декабря 2024, 11:43
Схожая сцена наблюдалась и на встрече немецкого министра с главой новой администрации Сирии. Аш-Шараа, приблизившись к делегациям Франции и Германии, подал руку только главе МИД Пятой республики.
 
ПолитикаАнналена Бербоквизит
 
 
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