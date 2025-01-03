https://1prime.ru/20250103/berbok-854018534.html
Захарова ответила на дерзкое заявление Бербок о России
Захарова ответила на дерзкое заявление Бербок о России - 03.01.2025, ПРАЙМ
Захарова ответила на дерзкое заявление Бербок о России
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ответила в своем Telegram-канале на дерзкое заявление главы МИД Германии Анналены... | 03.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-03T22:30+0300
2025-01-03T22:30+0300
2025-01-03T22:30+0300
политика
мария захарова
анналена бербок
заявление
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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ответила в своем Telegram-канале на дерзкое заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о российских базах в Сирии, напомнив ей о военных базах Соединенных Штатов на территории ФРГ.Реакцию Захаровой вызвало сделанное ранее заявление главы немецкого внешнеполитического ведомства о том, что России "пора отказаться от своих военных баз в Сирии".Комментируя это наглое, по дипломатическим стандартам, высказывание Бербок, представитель российского МИД написала: "Это говорит министр иностранных дел страны, где расположены военные базы США. У меня вопрос: не пора ли, с точки зрения главы МИД ФРГ, ей заявить что-нибудь подобное в адрес Вашингтона?". В ноября вооруженная оппозиция начали наступление на позиции сирийских войск. В начале декабря оппозиционные формирования вошли в Дамаск, после чего Башар Асад оставил пост сирийского президента и покинул страну. Буквально через два дня после этого Мухаммед аль-Башир, глава так называемое правительства спасения в провинции Идлиб, сделал заявление о том, что он назначен на пост руководителя правительства Сирии переходного периода. При этом было объявлено, что переходный период продлится до марта 2025 года.
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мария захарова, анналена бербок, заявление
Политика, Мария Захарова, Анналена Бербок, заявление
Захарова ответила на дерзкое заявление Бербок о России
Захарова ответила Бербок, заявившей, что России пора отказаться от баз в Сирии
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ответила в своем Telegram-канале на дерзкое заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о российских базах в Сирии, напомнив ей о военных базах Соединенных Штатов на территории ФРГ.
Реакцию Захаровой вызвало сделанное ранее заявление главы немецкого внешнеполитического ведомства о том, что России "пора отказаться от своих военных баз в Сирии".
Комментируя это наглое, по дипломатическим стандартам, высказывание Бербок, представитель российского МИД написала: "Это говорит министр иностранных дел страны, где расположены военные базы США. У меня вопрос: не пора ли, с точки зрения главы МИД ФРГ, ей заявить что-нибудь подобное в адрес Вашингтона?".
"России пора". Бербок сделала дерзкое заявление в адрес РФ
В ноября вооруженная оппозиция начали наступление на позиции сирийских войск. В начале декабря оппозиционные формирования вошли в Дамаск, после чего Башар Асад оставил пост сирийского президента и покинул страну. Буквально через два дня после этого Мухаммед аль-Башир, глава так называемое правительства спасения в провинции Идлиб, сделал заявление о том, что он назначен на пост руководителя правительства Сирии переходного периода. При этом было объявлено, что переходный период продлится до марта 2025 года.