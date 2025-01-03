https://1prime.ru/20250103/berbok-854018534.html

Захарова ответила на дерзкое заявление Бербок о России

Захарова ответила на дерзкое заявление Бербок о России - 03.01.2025, ПРАЙМ

Захарова ответила на дерзкое заявление Бербок о России

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ответила в своем Telegram-канале на дерзкое заявление главы МИД Германии Анналены... | 03.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-03T22:30+0300

2025-01-03T22:30+0300

2025-01-03T22:30+0300

политика

мария захарова

анналена бербок

заявление

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849510748_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_5213534390e174f8fda2632649207aaa.jpg

МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ответила в своем Telegram-канале на дерзкое заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о российских базах в Сирии, напомнив ей о военных базах Соединенных Штатов на территории ФРГ.Реакцию Захаровой вызвало сделанное ранее заявление главы немецкого внешнеполитического ведомства о том, что России "пора отказаться от своих военных баз в Сирии".Комментируя это наглое, по дипломатическим стандартам, высказывание Бербок, представитель российского МИД написала: "Это говорит министр иностранных дел страны, где расположены военные базы США. У меня вопрос: не пора ли, с точки зрения главы МИД ФРГ, ей заявить что-нибудь подобное в адрес Вашингтона?". В ноября вооруженная оппозиция начали наступление на позиции сирийских войск. В начале декабря оппозиционные формирования вошли в Дамаск, после чего Башар Асад оставил пост сирийского президента и покинул страну. Буквально через два дня после этого Мухаммед аль-Башир, глава так называемое правительства спасения в провинции Идлиб, сделал заявление о том, что он назначен на пост руководителя правительства Сирии переходного периода. При этом было объявлено, что переходный период продлится до марта 2025 года.

https://1prime.ru/20250103/berbok-854017980.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мария захарова, анналена бербок, заявление