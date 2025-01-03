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Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании статистики из США - 03.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250103/dollar-854016220.html
Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании статистики из США
Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании статистики из США - 03.01.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании статистики из США
Стоимость доллара к мировым валютам в пятницу вечером снижается в ожидании макростатистики из США, а также после роста четверга, свидетельствуют данные торгов. | 03.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-03T18:04+0300
2025-01-03T18:04+0300
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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам в пятницу вечером снижается в ожидании макростатистики из США, а также после роста четверга, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.24 мск курс евро к доллару рос до 1,0294 доллара с 1,0265 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 157,26 иены с уровня прошлого закрытия 157,47 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,22%, до 109,01 пункта. Позднее в пятницу будет опубликована статистика из США. Аналитики прогнозируют, что индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в декабре остался на уровне ноября в 48,4%. Днем ранее при этом индекс доллара поднялся на 0,84%, к евро доллар подорожал почти на 0,9%, к иене – на 0,4%. С начала недели индекс доллара поднялся уже примерно на 1%, а к евро американская валюта подорожала за этот период на 1,3%. Внимание трейдеров сосредоточено вокруг политики Федеральной резервной системы (ФРС) США по ключевой ставке. В декабре регулятор несколько повысил ожидания по ставке на 2025 год: большинство членов комитета предположили, что ставка на конец 2025 года составит 3,75-4% годовых при текущем уровне в 4,25-4,5%, в сентябре такой прогноз составлял 3-3,25% или 3,25-3,5%. В целом рынки по-прежнему ожидают, что Федрезерв продолжит снижение ставок в 2025 году.
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доллар, торги
Экономика, доллар, Торги
18:04 03.01.2025
 
Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании статистики из США

Доллар дешевеет к мировым валютам перед выходом статистики США

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурсы валют в Москве
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам в пятницу вечером снижается в ожидании макростатистики из США, а также после роста четверга, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.24 мск курс евро к доллару рос до 1,0294 доллара с 1,0265 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 157,26 иены с уровня прошлого закрытия 157,47 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,22%, до 109,01 пункта.
Позднее в пятницу будет опубликована статистика из США. Аналитики прогнозируют, что индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в декабре остался на уровне ноября в 48,4%.
Днем ранее при этом индекс доллара поднялся на 0,84%, к евро доллар подорожал почти на 0,9%, к иене – на 0,4%. С начала недели индекс доллара поднялся уже примерно на 1%, а к евро американская валюта подорожала за этот период на 1,3%.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
Официальный курс доллара вырос за год на 13,37%, сообщил ЦБ
28 декабря 2024, 17:44
Внимание трейдеров сосредоточено вокруг политики Федеральной резервной системы (ФРС) США по ключевой ставке. В декабре регулятор несколько повысил ожидания по ставке на 2025 год: большинство членов комитета предположили, что ставка на конец 2025 года составит 3,75-4% годовых при текущем уровне в 4,25-4,5%, в сентябре такой прогноз составлял 3-3,25% или 3,25-3,5%. В целом рынки по-прежнему ожидают, что Федрезерв продолжит снижение ставок в 2025 году.
 
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