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Вице-канцлер Хабек рассказал о "реальном росте" экономики Германии - 03.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Вице-канцлер Хабек рассказал о "реальном росте" экономики Германии
Вице-канцлер Хабек рассказал о "реальном росте" экономики Германии - 03.01.2025, ПРАЙМ
Вице-канцлер Хабек рассказал о "реальном росте" экономики Германии
Реального роста в экономике Германии не было с 2018 года, заявил вице-канцлер и министр экономики ФРГ от партии "Зеленые" Роберт Хабек. | 03.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-03T19:33+0300
2025-01-03T19:36+0300
экономика
германия
экономический рост
экспертное мнение
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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Реального роста в экономике Германии не было с 2018 года, заявил вице-канцлер и министр экономики ФРГ от партии "Зеленые" Роберт Хабек. "С 2018 года в Германии не было реального роста. Сейчас экономика переживает глубокий структурный кризис, корни которого лежат в проблемах, которые не решались годами: в нехватке квалифицированной рабочей силы, переизбытке бюрократии, в низком уровне инвестиций", - сказал Хабек в интервью изданию Spiegel. Ранее Хабек заявил в интервью газете Bild, что предприятия ФРГ "загнаны в угол" на фоне проводимой страной экономической политики. В ФРГ уже пятый год продолжается стагнация. В этом году ВВП страны с поправкой на инфляцию сократится на 0,1%, следует из прогноза развития экономической конъюнктуры Института экономики Германии. Согласно исследованию компании YouGov, подавляющее большинство немцев недовольны экономическим положением в стране, оценивая его как "плохое". При этом улучшения ситуации в ближайшие десятилетия ожидают немногие.
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германия, экономический рост, экспертное мнение
Экономика, ГЕРМАНИЯ, экономический рост, экспертное мнение
19:33 03.01.2025 (обновлено: 19:36 03.01.2025)
 
Вице-канцлер Хабек рассказал о "реальном росте" экономики Германии

Вице-канцлер Хабек: реального роста в экономике Германии не было с 2018 года

© Unsplash/Maheshkumar PainamФлаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин
© Unsplash/Maheshkumar Painam
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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Реального роста в экономике Германии не было с 2018 года, заявил вице-канцлер и министр экономики ФРГ от партии "Зеленые" Роберт Хабек.
"С 2018 года в Германии не было реального роста. Сейчас экономика переживает глубокий структурный кризис, корни которого лежат в проблемах, которые не решались годами: в нехватке квалифицированной рабочей силы, переизбытке бюрократии, в низком уровне инвестиций", - сказал Хабек в интервью изданию Spiegel.
Ранее Хабек заявил в интервью газете Bild, что предприятия ФРГ "загнаны в угол" на фоне проводимой страной экономической политики.
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В ФРГ уже пятый год продолжается стагнация. В этом году ВВП страны с поправкой на инфляцию сократится на 0,1%, следует из прогноза развития экономической конъюнктуры Института экономики Германии. Согласно исследованию компании YouGov, подавляющее большинство немцев недовольны экономическим положением в стране, оценивая его как "плохое". При этом улучшения ситуации в ближайшие десятилетия ожидают немногие.
 
ЭкономикаГЕРМАНИЯэкономический ростэкспертное мнение
 
 
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