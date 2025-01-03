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Вице-канцлер Хабек рассказал о "реальном росте" экономики Германии

Вице-канцлер Хабек рассказал о "реальном росте" экономики Германии - 03.01.2025, ПРАЙМ

Вице-канцлер Хабек рассказал о "реальном росте" экономики Германии

Реального роста в экономике Германии не было с 2018 года, заявил вице-канцлер и министр экономики ФРГ от партии "Зеленые" Роберт Хабек. | 03.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-03T19:33+0300

2025-01-03T19:33+0300

2025-01-03T19:36+0300

экономика

германия

экономический рост

экспертное мнение

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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Реального роста в экономике Германии не было с 2018 года, заявил вице-канцлер и министр экономики ФРГ от партии "Зеленые" Роберт Хабек. "С 2018 года в Германии не было реального роста. Сейчас экономика переживает глубокий структурный кризис, корни которого лежат в проблемах, которые не решались годами: в нехватке квалифицированной рабочей силы, переизбытке бюрократии, в низком уровне инвестиций", - сказал Хабек в интервью изданию Spiegel. Ранее Хабек заявил в интервью газете Bild, что предприятия ФРГ "загнаны в угол" на фоне проводимой страной экономической политики. В ФРГ уже пятый год продолжается стагнация. В этом году ВВП страны с поправкой на инфляцию сократится на 0,1%, следует из прогноза развития экономической конъюнктуры Института экономики Германии. Согласно исследованию компании YouGov, подавляющее большинство немцев недовольны экономическим положением в стране, оценивая его как "плохое". При этом улучшения ситуации в ближайшие десятилетия ожидают немногие.

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германия, экономический рост, экспертное мнение