https://1prime.ru/20250103/ekonomika-854017032.html
Вице-канцлер Хабек рассказал о "реальном росте" экономики Германии
Вице-канцлер Хабек рассказал о "реальном росте" экономики Германии - 03.01.2025, ПРАЙМ
Вице-канцлер Хабек рассказал о "реальном росте" экономики Германии
Реального роста в экономике Германии не было с 2018 года, заявил вице-канцлер и министр экономики ФРГ от партии "Зеленые" Роберт Хабек. | 03.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-03T19:33+0300
2025-01-03T19:33+0300
2025-01-03T19:36+0300
экономика
германия
экономический рост
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/64/841256427_0:174:2401:1524_1920x0_80_0_0_67f450df71ee1ea93ef4765608ae1080.jpg
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Реального роста в экономике Германии не было с 2018 года, заявил вице-канцлер и министр экономики ФРГ от партии "Зеленые" Роберт Хабек. "С 2018 года в Германии не было реального роста. Сейчас экономика переживает глубокий структурный кризис, корни которого лежат в проблемах, которые не решались годами: в нехватке квалифицированной рабочей силы, переизбытке бюрократии, в низком уровне инвестиций", - сказал Хабек в интервью изданию Spiegel. Ранее Хабек заявил в интервью газете Bild, что предприятия ФРГ "загнаны в угол" на фоне проводимой страной экономической политики. В ФРГ уже пятый год продолжается стагнация. В этом году ВВП страны с поправкой на инфляцию сократится на 0,1%, следует из прогноза развития экономической конъюнктуры Института экономики Германии. Согласно исследованию компании YouGov, подавляющее большинство немцев недовольны экономическим положением в стране, оценивая его как "плохое". При этом улучшения ситуации в ближайшие десятилетия ожидают немногие.
https://1prime.ru/20241229/kriptoaktivy-853955660.html
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/64/841256427_68:0:2331:1697_1920x0_80_0_0_710fa43a20e9586801ed767de6210bf1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, экономический рост, экспертное мнение
Экономика, ГЕРМАНИЯ, экономический рост, экспертное мнение
Вице-канцлер Хабек рассказал о "реальном росте" экономики Германии
Вице-канцлер Хабек: реального роста в экономике Германии не было с 2018 года
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Реального роста в экономике Германии не было с 2018 года, заявил вице-канцлер и министр экономики ФРГ от партии "Зеленые" Роберт Хабек.
"С 2018 года в Германии не было реального роста. Сейчас экономика переживает глубокий структурный кризис, корни которого лежат в проблемах, которые не решались годами: в нехватке квалифицированной рабочей силы, переизбытке бюрократии, в низком уровне инвестиций", - сказал Хабек в интервью изданию Spiegel.
Ранее Хабек заявил в интервью газете Bild, что предприятия ФРГ "загнаны в угол" на фоне проводимой страной экономической политики.
В Германии предложили ЕЦБ подумать о включении в резервы криптоактивов
В ФРГ уже пятый год продолжается стагнация. В этом году ВВП страны с поправкой на инфляцию сократится на 0,1%, следует из прогноза развития экономической конъюнктуры Института экономики Германии. Согласно исследованию компании YouGov, подавляющее большинство немцев недовольны экономическим положением в стране, оценивая его как "плохое". При этом улучшения ситуации в ближайшие десятилетия ожидают немногие.