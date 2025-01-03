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В Молдавии подскочила стоимость электричества после ограничений "Газпрома"

В Молдавии подскочила стоимость электричества после ограничений "Газпрома" - 03.01.2025, ПРАЙМ

В Молдавии подскочила стоимость электричества после ограничений "Газпрома"

Национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) Молдавии утвердило новые тарифы на электроэнергию и тепло, электричество подорожало в два раза. | 03.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-03T14:19+0300

2025-01-03T14:19+0300

2025-01-03T14:19+0300

энергетика

молдавия

электричество

транзит газа через украину

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КИШИНЕВ, 3 янв — ПРАЙМ. Национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) Молдавии утвердило новые тарифы на электроэнергию и тепло, электричество подорожало в два раза. Решение принято на заседании в пятницу, новые цены вступят в силу после публикации постановления в "Официальном вестнике" – правительственное издание, в котором публикуются постановления и принятые законы. Так, согласно итогам заседания совета директоров ANRE, которое транслировалось в режиме онлайн на сайте агентства, для жителей центральных и южных регионов тариф составит 4,10 лея за квт/ч (примерно 22 цента). Для северных районов стоимость выше — 4,68 лея за квт/час (примерно 25 центов). Ранее тариф для центра и юга составлял 2,34 лея (12 центов), а для севера — 2,84 лея (15 центов), что делает повышение ощутимым для населения. Кроме того, тарифы на тепло выросли во всех регионах. В Кишиневе стоимость тепла увеличилась до 2510 леев за гигакалорию (около 139 долларов), на севере до 2126 леев (118 долларов), а на юге — до 3222 леев (179 долларов). С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку на сегодняшний день 65%-70% срока покрывается за счет Молдавской ГРЭС, расположенной на территории Приднестровья. Власти Молдавии ранее сообщили, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в ПМР в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истек в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Минэнерго Молдавии ранее сообщало, что будет искать альтернативные пути поставок, в том числе через Трансбалканский коридор. "Газпром" с 1 января ограничил поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны компании "Молдовагаза". В "Газпроме" уточнили, что "Молдовагаз" регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий. В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Согласно контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом", объем поставок был ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направлялся в Приднестровье в обмен на электроэнергию. При этом Молдавия использовала газ из резервов или покупала его через компанию Energocom на спотовом рынке. В сентябре 2023 года тогдашний министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". Кроме того, по словам министра, ещё 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.

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молдавия, электричество, транзит газа через украину