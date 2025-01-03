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В ФАО сравнили мировые цены на продовольствие в 2024 и 2023 годах - 03.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250103/fao-854012819.html
В ФАО сравнили мировые цены на продовольствие в 2024 и 2023 годах
В ФАО сравнили мировые цены на продовольствие в 2024 и 2023 годах - 03.01.2025, ПРАЙМ
В ФАО сравнили мировые цены на продовольствие в 2024 и 2023 годах
Мировые цены на продовольствие за 2024 год сократились по отношению к 2023 году, в декабре было зафиксировано месячное уменьшение, говорится в пресс-релизе... | 03.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-03T13:35+0300
2025-01-03T13:35+0300
экономика
россия
фао
продовольствие
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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на продовольствие за 2024 год сократились по отношению к 2023 году, в декабре было зафиксировано месячное уменьшение, говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). "По итогам 2024 года в целом значение ИПЦФ (индекса продовольственных цен ФАО) составило 122,0 пункта, что на 2,6 пункта (2,1 процента) ниже среднего показателя за 2023 год", - говорится в сообщении. Снижение цен на зерно и сахар скомпенсировало рост цен на растительные масла, мясо и молоко, следует из годовых значений индексов. В декабре индекс снизился на 0,6 пункта, или 0,5%, по сравнению с ноябрем, до 127 пунктов, говорится в сообщении организации. При этом в годовом выражении наблюдался рост индекса в декабре на 8 пунктов (6,7%). Индекс цен на зерновые в декабре практически не изменился к ноябрю и составил 111,3 пункта, но при этом стал на 11,5 пункта (9,3%) ниже уровня декабря прошлого года. Экспортные цены на пшеницу в декабре в целом не изменились, отмечается в сообщении. По итогам 2024 года среднее значение индекса цен на зерновые составило 113,5 пункта, что на 17,4 пункта (13,3%) ниже соответствующего показателя за 2023 год. "Такая тенденция обусловлена снижением цен на пшеницу и фуражные зерновые", - говорится в релизе ФАО. Значение индекса цен на растительные масла в декабре составило 163,3 пункта, что на 0,9 пункта (0,5%) ниже показателя ноября, но на 33,5% выше декабря прошлого года. Месячное снижение объясняется уменьшением цен на соевое, рапсовое и подсолнечное масла на фоне сдержанного роста цен на пальмовое масло. По итогам 2024 года на фоне сокращения мирового предложения значение индекса цен на растительные масла составило 138,2 пункта, что на 11,9 пункта, или 9,4%, выше показателя 2023 года. Индекс цен на мясо в декабре составил 119 пунктов, что на 0,5 пункта, или 0,4%, выше к ноябрю, а в годовом выражении зафиксирован рост на 7,9 пункта (7,1%). Рост объясняется повышением цен на говядину на фоне высокого мирового спроса и перебоев в производстве из-за плановых профилактических мероприятий, подорожала также и баранина, а цены на свинину снизились из-за более слабого, чем ожидалось, спроса в ЕС. По итогам 2024 года среднее значение индекса составило 117,2 пункта, что на 3,1 пункта (2,7%) выше показателя 2023 года. Индекс цен на молочную продукцию в декабре снизился на 1 пункт (0,7%) к ноябрю, до 138,9 пункта - это первое снижение после семимесячного роста; сильнее всего снизились котировки сливочного масла на фоне вялого спроса и роста запасов; в годовом выражении индекс вырос на 20,2 пункта (17%). По итогам 2024 года среднее значение индекса составило 129,6 пункта, что на 5,8 пункта (4,7%) выше уровня 2023 года. Индекс цен на сахар в декабре составил 120 пунктов, что на 6,4 пункта (5,1%) ниже ноября, годовое снижение составило 14,2 пункта (10,6%). По итогам 2024 года среднее значение индекса составило 125,8 пункта, что на 19,2 пункта (13,2%) ниже показателя за 2023 год за счет рекордных показателей экспорта из Бразилии.
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россия, фао, продовольствие
Экономика, РОССИЯ, ФАО, продовольствие
13:35 03.01.2025
 
В ФАО сравнили мировые цены на продовольствие в 2024 и 2023 годах

ФАО: мировые цены на продовольствие за 2024 г снизились в сравнении с 2023 г

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкПредприятие "Мелитопольский элеватор"
Предприятие Мелитопольский элеватор - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на продовольствие за 2024 год сократились по отношению к 2023 году, в декабре было зафиксировано месячное уменьшение, говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
"По итогам 2024 года в целом значение ИПЦФ (индекса продовольственных цен ФАО) составило 122,0 пункта, что на 2,6 пункта (2,1 процента) ниже среднего показателя за 2023 год", - говорится в сообщении. Снижение цен на зерно и сахар скомпенсировало рост цен на растительные масла, мясо и молоко, следует из годовых значений индексов. В декабре индекс снизился на 0,6 пункта, или 0,5%, по сравнению с ноябрем, до 127 пунктов, говорится в сообщении организации. При этом в годовом выражении наблюдался рост индекса в декабре на 8 пунктов (6,7%).
Индекс цен на зерновые в декабре практически не изменился к ноябрю и составил 111,3 пункта, но при этом стал на 11,5 пункта (9,3%) ниже уровня декабря прошлого года. Экспортные цены на пшеницу в декабре в целом не изменились, отмечается в сообщении. По итогам 2024 года среднее значение индекса цен на зерновые составило 113,5 пункта, что на 17,4 пункта (13,3%) ниже соответствующего показателя за 2023 год. "Такая тенденция обусловлена снижением цен на пшеницу и фуражные зерновые", - говорится в релизе ФАО.
Посетитель в супермаркете - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
Мировые цены на сливочное масло достигли исторического рекорда, заявила ФАО
6 декабря 2024, 12:37
Значение индекса цен на растительные масла в декабре составило 163,3 пункта, что на 0,9 пункта (0,5%) ниже показателя ноября, но на 33,5% выше декабря прошлого года. Месячное снижение объясняется уменьшением цен на соевое, рапсовое и подсолнечное масла на фоне сдержанного роста цен на пальмовое масло. По итогам 2024 года на фоне сокращения мирового предложения значение индекса цен на растительные масла составило 138,2 пункта, что на 11,9 пункта, или 9,4%, выше показателя 2023 года.
Индекс цен на мясо в декабре составил 119 пунктов, что на 0,5 пункта, или 0,4%, выше к ноябрю, а в годовом выражении зафиксирован рост на 7,9 пункта (7,1%). Рост объясняется повышением цен на говядину на фоне высокого мирового спроса и перебоев в производстве из-за плановых профилактических мероприятий, подорожала также и баранина, а цены на свинину снизились из-за более слабого, чем ожидалось, спроса в ЕС. По итогам 2024 года среднее значение индекса составило 117,2 пункта, что на 3,1 пункта (2,7%) выше показателя 2023 года.
Индекс цен на молочную продукцию в декабре снизился на 1 пункт (0,7%) к ноябрю, до 138,9 пункта - это первое снижение после семимесячного роста; сильнее всего снизились котировки сливочного масла на фоне вялого спроса и роста запасов; в годовом выражении индекс вырос на 20,2 пункта (17%). По итогам 2024 года среднее значение индекса составило 129,6 пункта, что на 5,8 пункта (4,7%) выше уровня 2023 года. Индекс цен на сахар в декабре составил 120 пунктов, что на 6,4 пункта (5,1%) ниже ноября, годовое снижение составило 14,2 пункта (10,6%). По итогам 2024 года среднее значение индекса составило 125,8 пункта, что на 19,2 пункта (13,2%) ниже показателя за 2023 год за счет рекордных показателей экспорта из Бразилии.
 
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