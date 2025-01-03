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Туристов пересаживают с рейсов FlyDubai из Сочи и Минвод на другие
Туристов пересаживают с рейсов FlyDubai из Сочи и Минвод на другие - 03.01.2025, ПРАЙМ
Туристов пересаживают с рейсов FlyDubai из Сочи и Минвод на другие
Авиакомпания FlyDubai сняла полетную программу из Сочи и Минеральных Вод в Дубай до конца праздников, туроператоры пересаживают туристов на другие рейсы,... | 03.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-03T16:43+0300
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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Авиакомпания FlyDubai сняла полетную программу из Сочи и Минеральных Вод в Дубай до конца праздников, туроператоры пересаживают туристов на другие рейсы, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "FlyDubai сняла полетную программу из Сочи и Минеральных Вод в Дубай до конца праздников. Туристы будут пересажены на рейсы из других городов", - сообщили в АТОР со ссылкой на туроператора Space Travel. "Минводы на Махачкалу меняем чаще всего, пассажирам из Сочи предлагаем разные варианты, вплоть до Москвы", - процитировали в АТОР представителя Space Travel. Там отметили, что объем броней из этих городов "относительно небольшой". "В целом же относительно каждой заявки решения принимаются индивидуально. Переносов и аннуляций туров туроператор пока не фиксирует", - добавили в ассоциации.
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туристы, flydubai
Экономика, туристы, Flydubai
Туристов пересаживают с рейсов FlyDubai из Сочи и Минвод на другие
АТОР: туристов пересаживают с рейсов FlyDubai из Сочи и Минвод на другие
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Авиакомпания FlyDubai сняла полетную программу из Сочи и Минеральных Вод в Дубай до конца праздников, туроператоры пересаживают туристов на другие рейсы, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"FlyDubai сняла полетную программу из Сочи и Минеральных Вод в Дубай до конца праздников. Туристы будут пересажены на рейсы из других городов", - сообщили в АТОР со ссылкой на туроператора Space Travel.
"Минводы на Махачкалу меняем чаще всего, пассажирам из Сочи предлагаем разные варианты, вплоть до Москвы", - процитировали в АТОР представителя Space Travel. Там отметили, что объем броней из этих городов "относительно небольшой".
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"В целом же относительно каждой заявки решения принимаются индивидуально. Переносов и аннуляций туров туроператор пока не фиксирует", - добавили в ассоциации.