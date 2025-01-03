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В Еврокомиссии раскрыли "инсайд" о фон дер Ляйен

В Еврокомиссии раскрыли "инсайд" о фон дер Ляйен - 03.01.2025, ПРАЙМ

В Еврокомиссии раскрыли "инсайд" о фон дер Ляйен

У председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен развилось серьезное заболевание, в связи с чем она временно не исполняет свои обязанности. Об этом заявил... | 03.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-03T18:21+0300

2025-01-03T18:21+0300

2025-01-03T18:51+0300

происшествия

урсула фон дер ляйен

болезнь

заявление

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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. У председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен развилось серьезное заболевание, в связи с чем она временно не исполняет свои обязанности. Об этом заявил представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер, чье высказывание цитирует польское государственное информагентство Polska Agencja Prasowa.В частности, Кеерсмакер заявил: "Председатель фон дер Ляйен отменила свои обязательства в первые две недели января".Также он сообщил, что в связи с развившейся пневмонией фон дер Ляйен отменила визит в польский Гданьск, который был намечен в связи с инаугурацией председательства Польши в Совете Евросоюза, но встреча, как доверительно отметил Кеерсмакер, "произойдет позже".Польша будет председательствовать в Совете ЕС в первом полугодии 2025 года.

https://1prime.ru/20241227/sanktsii-853909990.html

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урсула фон дер ляйен, болезнь, заявление