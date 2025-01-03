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В Китае заработала крупнейшая ГАЭС в мире - 03.01.2025, ПРАЙМ
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В Китае заработала крупнейшая ГАЭС в мире
В Китае заработала крупнейшая ГАЭС в мире - 03.01.2025, ПРАЙМ
В Китае заработала крупнейшая ГАЭС в мире
Крупнейшая в мире по установленной мощности гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС) "Фэннин" в провинции Хэбэй на севере Китая заработала на полную мощность,... | 03.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-03T14:51+0300
2025-01-03T14:51+0300
энергетика
китай
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ПЕКИН, 3 янв - ПРАЙМ. Крупнейшая в мире по установленной мощности гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС) "Фэннин" в провинции Хэбэй на севере Китая заработала на полную мощность, сообщает в пятницу китайская газета China Daily. Отмечается, что ГАЭС была введена в эксплуатацию на полную мощность 31 декабря. Общая установленная мощность "Фэннин" составляет 3,6 миллиона киловатт, годовая проектная мощность выработки электроэнергии составляет более 6,6 миллиарда киловатт-часов. ГАЭС может удовлетворить годовое потребление электроэнергии около 2,6 миллиона домохозяйств. Строительство ГАЭС "Фэннин" официально началось в 2013 году в городском округе Чэндэ провинции Хэбэй.
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китай
Энергетика, КИТАЙ
14:51 03.01.2025
 
В Китае заработала крупнейшая ГАЭС в мире

Крупнейшая ГАЭС в мире заработала на полную мощность на севере Китая

© Фото : Unsplash/zhang kaiyvПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2025
© Фото : Unsplash/zhang kaiyv
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ПЕКИН, 3 янв - ПРАЙМ. Крупнейшая в мире по установленной мощности гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС) "Фэннин" в провинции Хэбэй на севере Китая заработала на полную мощность, сообщает в пятницу китайская газета China Daily.
Отмечается, что ГАЭС была введена в эксплуатацию на полную мощность 31 декабря.
Общая установленная мощность "Фэннин" составляет 3,6 миллиона киловатт, годовая проектная мощность выработки электроэнергии составляет более 6,6 миллиарда киловатт-часов. ГАЭС может удовлетворить годовое потребление электроэнергии около 2,6 миллиона домохозяйств.
Строительство ГАЭС "Фэннин" официально началось в 2013 году в городском округе Чэндэ провинции Хэбэй.
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