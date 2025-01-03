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В Китае заработала крупнейшая ГАЭС в мире

В Китае заработала крупнейшая ГАЭС в мире - 03.01.2025, ПРАЙМ

В Китае заработала крупнейшая ГАЭС в мире

Крупнейшая в мире по установленной мощности гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС) "Фэннин" в провинции Хэбэй на севере Китая заработала на полную мощность,... | 03.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-03T14:51+0300

2025-01-03T14:51+0300

2025-01-03T14:51+0300

энергетика

китай

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ПЕКИН, 3 янв - ПРАЙМ. Крупнейшая в мире по установленной мощности гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС) "Фэннин" в провинции Хэбэй на севере Китая заработала на полную мощность, сообщает в пятницу китайская газета China Daily. Отмечается, что ГАЭС была введена в эксплуатацию на полную мощность 31 декабря. Общая установленная мощность "Фэннин" составляет 3,6 миллиона киловатт, годовая проектная мощность выработки электроэнергии составляет более 6,6 миллиарда киловатт-часов. ГАЭС может удовлетворить годовое потребление электроэнергии около 2,6 миллиона домохозяйств. Строительство ГАЭС "Фэннин" официально началось в 2013 году в городском округе Чэндэ провинции Хэбэй.

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китай

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китай