https://1prime.ru/20250103/gaz-854012317.html

В бундестаге сделали заявление после остановки транзита газа через Украину

В бундестаге сделали заявление после остановки транзита газа через Украину - 03.01.2025, ПРАЙМ

В бундестаге сделали заявление после остановки транзита газа через Украину

Запуск подачи газа по оставшейся ветке "Северного потока" должен быть осуществлён после прекращения его транзита через Украину, заявила депутат бундестага от... | 03.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-03T12:57+0300

2025-01-03T12:57+0300

2025-01-03T12:57+0300

энергетика

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МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Запуск подачи газа по оставшейся ветке "Северного потока" должен быть осуществлён после прекращения его транзита через Украину, заявила депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен в социальной сети X."Введите наконец-то Северный поток в эксплуатацию! Хватит денежных подарков Киеву", — написала парламентарий.Она отметила, что решение украинских властей остановить транзит российского газа приведёт к росту цен на энергоресурсы, в то время как немецкое правительство и ЕС бездействуют, наблюдая за разрушением Европы.Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке газа через украинскую территорию, подписанное 30 декабря 2019 года, истекает через пять лет, в последний день 2024 года. Согласно этому документу, поставки прекратились с 08:00 1 января. Украинские власти неоднократно заявляли о своем намерении не продлевать контракт.

https://1prime.ru/20250102/gaz-853999169.html

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