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В бундестаге сделали заявление после остановки транзита газа через Украину - 03.01.2025, ПРАЙМ
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В бундестаге сделали заявление после остановки транзита газа через Украину
В бундестаге сделали заявление после остановки транзита газа через Украину - 03.01.2025, ПРАЙМ
В бундестаге сделали заявление после остановки транзита газа через Украину
Запуск подачи газа по оставшейся ветке "Северного потока" должен быть осуществлён после прекращения его транзита через Украину, заявила депутат бундестага от... | 03.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-03T12:57+0300
2025-01-03T12:57+0300
энергетика
россия
украина
германия
газ
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МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Запуск подачи газа по оставшейся ветке "Северного потока" должен быть осуществлён после прекращения его транзита через Украину, заявила депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен в социальной сети X."Введите наконец-то Северный поток в эксплуатацию! Хватит денежных подарков Киеву", — написала парламентарий.Она отметила, что решение украинских властей остановить транзит российского газа приведёт к росту цен на энергоресурсы, в то время как немецкое правительство и ЕС бездействуют, наблюдая за разрушением Европы.Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке газа через украинскую территорию, подписанное 30 декабря 2019 года, истекает через пять лет, в последний день 2024 года. Согласно этому документу, поставки прекратились с 08:00 1 января. Украинские власти неоднократно заявляли о своем намерении не продлевать контракт.
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россия, украина, германия, газ
Энергетика, РОССИЯ, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Газ
12:57 03.01.2025
 
В бундестаге сделали заявление после остановки транзита газа через Украину

Депутат бундестага Дагделен призвала запустить "Северный поток"

© fotolia.com / Bernd LeitnerБундестаг
Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2025
© fotolia.com / Bernd Leitner
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МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Запуск подачи газа по оставшейся ветке "Северного потока" должен быть осуществлён после прекращения его транзита через Украину, заявила депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен в социальной сети X.
"Введите наконец-то Северный поток в эксплуатацию! Хватит денежных подарков Киеву", — написала парламентарий.
Она отметила, что решение украинских властей остановить транзит российского газа приведёт к росту цен на энергоресурсы, в то время как немецкое правительство и ЕС бездействуют, наблюдая за разрушением Европы.
Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке газа через украинскую территорию, подписанное 30 декабря 2019 года, истекает через пять лет, в последний день 2024 года. Согласно этому документу, поставки прекратились с 08:00 1 января. Украинские власти неоднократно заявляли о своем намерении не продлевать контракт.
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ЭнергетикаРОССИЯУКРАИНАГЕРМАНИЯГаз
 
 
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