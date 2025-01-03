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Эксперт предсказала Европе скачок цен на газ без транзита из России
Эксперт предсказала Европе скачок цен на газ без транзита из России - 03.01.2025, ПРАЙМ
Эксперт предсказала Европе скачок цен на газ без транзита из России
Спотовая цена газа в Европе в случае снижения или остановки транзита российского газа через Украину может вырасти в несколько раз, однако к апрелю-маю опустится | 03.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-03T13:15+0300
2025-01-03T13:15+0300
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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Спотовая цена газа в Европе в случае снижения или остановки транзита российского газа через Украину может вырасти в несколько раз, однако к апрелю-маю опустится до прежних значений, такой прогноз дала РИА Новости директор по исследованиям консалтинговой компании "Имплемента", профессор Школы бизнеса МГИМО Мария Белова. "Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. Многое будет зависеть от погодных условий в Европе на стыке 2024-2025 годов и уровня цен на сжиженный природный газ (СПГ) в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отметила Белова. "Если конкуренция за сжиженный газ между разными частями света будет высокая, а зима в Европе морозная, спотовые цены могут вырасти в несколько раз, но в любом случае к апрелю-маю они опустятся до примерно текущих значений", – добавила она. В первом полугодии прошлого года газовые цены на европейском рынке были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов за тысячу кубометров, что соответствует уровню мая-июня 2021 года – начала стремительного роста цен на газ в Европе. В третьем квартале выросли примерно до 455 долларов, а в четвертом – уже почти до 480 долларов. Средняя же за год стоимость газовых фьючерсов снизилась на 16,3% – до 386,5 доллара.
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россия, европа, украина, газ
Энергетика, РОССИЯ, ЕВРОПА, УКРАИНА, Газ
Эксперт предсказала Европе скачок цен на газ без транзита из России
Эксперт Белова: цена газа в ЕС без транзита из РФ может вырасти в несколько раз
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Спотовая цена газа в Европе в случае снижения или остановки транзита российского газа через Украину может вырасти в несколько раз, однако к апрелю-маю опустится до прежних значений, такой прогноз дала РИА Новости директор по исследованиям консалтинговой компании "Имплемента", профессор Школы бизнеса МГИМО Мария Белова.
"Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
Заявка на транзит газа из России через Украину опустилась до нуля
Многое будет зависеть от погодных условий в Европе на стыке 2024-2025 годов и уровня цен на сжиженный природный газ (СПГ) в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отметила Белова.
"Если конкуренция за сжиженный газ между разными частями света будет высокая, а зима в Европе морозная, спотовые цены могут вырасти в несколько раз, но в любом случае к апрелю-маю они опустятся до примерно текущих значений", – добавила она.
В первом полугодии прошлого года газовые цены на европейском рынке были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов за тысячу кубометров, что соответствует уровню мая-июня 2021 года – начала стремительного роста цен на газ в Европе. В третьем квартале выросли примерно до 455 долларов, а в четвертом – уже почти до 480 долларов. Средняя же за год стоимость газовых фьючерсов снизилась на 16,3% – до 386,5 доллара.