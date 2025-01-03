https://1prime.ru/20250103/gaz-854014212.html
Эксперты оценили перспективы поставок российского газа в Европу
Эксперты оценили перспективы поставок российского газа в Европу - 03.01.2025, ПРАЙМ
Эксперты оценили перспективы поставок российского газа в Европу
Газ из России может идти в ЕС и в 2030-е годы при улучшении общих отношений между сторонами, сказал РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и | 03.01.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Газ из России может идти в ЕС и в 2030-е годы при улучшении общих отношений между сторонами, сказал РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. "Если общие отношения с ЕС изменятся в лучшую сторону, то поставки могут продолжаться и в 2030-е годы: российский газ остается, наряду с норвежским, наиболее конкурентоспособным источником газа для европейских стран", – сказал он. Но если все останется как есть, то последний газ по украинскому маршруту пройдет в ЕС в конце 2020-х годов при условии, что Украина не будет блокировать транзит и установит конкурентоспособный тариф на прокачку, в чем есть сомнения, добавил эксперт. "Долгосрочные контракты, как показала печальная практика последних трех лет, не способны защитить поставки газа от прекращения по политическим мотивам", – добавил он. Газа от "Газпрома" – частично или полностью – начиная с 2022 года лишились многие страны Европы. Так, весной 2022-го российская компания сократила или прекратила поставки в Болгарию, Польшу, Финляндию, Нидерланды, Германию и Данию, в основном указывая на невыполнение указа президента об оплате в рублях или на другие технические причины. К осени прекратились поставки по основному маршруту – "Северному потоку". Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту "Ямал-Европа" также остановилась, а по украинскому – ощутимо снизилась. Сейчас российский газ попадает в Европу только по одному маршруту. Это газопровод "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". "Балканский поток" проходит по территориям Болгарии и Сербии. Из Болгарии, которая перестала покупать российский газ напрямую, он идет в Румынию, Грецию и Северную Македонию. Из Сербии – на ее внутренний рынок, в Боснию и Герцеговину и в Венгрию. По этому коридору ежегодно прокачивается примерно 14-15 миллиардов кубометров российского газа. Однако до 1 января текущего года был второй маршрут – украинский коридор. Газ по нему получали Словакия и Молдавия (Приднестровье). Из Словакии он дальше шел в Австрию и частично направлялся в Италию. По этому маршруту также шло около 14-15 миллиардов кубометров газа из России. "Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
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россия, экспорт газа, ес
Экономика, РОССИЯ, экспорт газа, ЕС
Эксперты оценили перспективы поставок российского газа в Европу
Эксперт: газ из РФ может идти в ЕС и в 2030-е гг при улучшении общих отношений
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Газ из России может идти в ЕС и в 2030-е годы при улучшении общих отношений между сторонами, сказал РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
"Если общие отношения с ЕС изменятся в лучшую сторону, то поставки могут продолжаться и в 2030-е годы: российский газ остается, наряду с норвежским, наиболее конкурентоспособным источником газа для европейских стран", – сказал он.
Но если все останется как есть, то последний газ по украинскому маршруту пройдет в ЕС в конце 2020-х годов при условии, что Украина не будет блокировать транзит и установит конкурентоспособный тариф на прокачку, в чем есть сомнения, добавил эксперт.
"Долгосрочные контракты, как показала печальная практика последних трех лет, не способны защитить поставки газа от прекращения по политическим мотивам", – добавил он.
"Газпром" существенно нарастил экспорт трубопроводного газа в Европу
Газа от "Газпрома" – частично или полностью – начиная с 2022 года лишились многие страны Европы. Так, весной 2022-го российская компания сократила или прекратила поставки в Болгарию, Польшу, Финляндию, Нидерланды, Германию и Данию, в основном указывая на невыполнение указа президента об оплате в рублях или на другие технические причины. К осени прекратились поставки по основному маршруту – "Северному потоку". Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту "Ямал-Европа" также остановилась, а по украинскому – ощутимо снизилась.
Сейчас российский газ попадает в Европу только по одному маршруту. Это газопровод "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". "Балканский поток" проходит по территориям Болгарии и Сербии. Из Болгарии, которая перестала покупать российский газ напрямую, он идет в Румынию, Грецию и Северную Македонию. Из Сербии – на ее внутренний рынок, в Боснию и Герцеговину и в Венгрию.
По этому коридору ежегодно прокачивается примерно 14-15 миллиардов кубометров российского газа.
Однако до 1 января текущего года был второй маршрут – украинский коридор. Газ по нему получали Словакия и Молдавия (Приднестровье). Из Словакии он дальше шел в Австрию и частично направлялся в Италию. По этому маршруту также шло около 14-15 миллиардов кубометров газа из России.
"Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.