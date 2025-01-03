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В Европе незначительно снизились цены на газ

В Европе незначительно снизились цены на газ - 03.01.2025, ПРАЙМ

В Европе незначительно снизились цены на газ

Биржевые цены на газ в Европе по итогам второго торгового дня после остановки транзита российского газа через Украину снизились на 1,5%, до 528 долларов за... | 03.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-03T22:07+0300

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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам второго торгового дня после остановки транзита российского газа через Украину снизились на 1,5%, до 528 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 534 доллара (–0,4%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 524,8 доллара (–2,1%), а максимум – 535,8 доллара (–0,1%). Последние фьючерсы торговались по 527,9 доллара (–1,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 536,2 доллара за тысячу кубометров. Эксперты предупреждали, что цена газа в Европе может вырасти после остановки транзита российского газа по украинской территории. "Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. В первом полугодии прошлого года газовые цены на европейском рынке были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов за тысячу кубометров, что соответствует уровню мая-июня 2021 года – начала стремительного роста цен на газ в Европе. В третьем квартале они выросли примерно до 455 долларов, а в четвертом – уже почти до 480 долларов. Средняя же за год стоимость газовых фьючерсов снизилась на 16,3% – до 386,5 доллара. При этом в конце февраля прошлого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а 14 ноября поднималась выше 500 долларов за тысячу кубометров впервые за год.

https://1prime.ru/20250102/gaz-854006215.html

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европа, газ, цены