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На Западе вскрыли схему Евросоюза с российским газом - 03.01.2025, ПРАЙМ
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На Западе вскрыли схему Евросоюза с российским газом
На Западе вскрыли схему Евросоюза с российским газом - 03.01.2025, ПРАЙМ
На Западе вскрыли схему Евросоюза с российским газом
В Европейском союзе маскируют российский газ под поставки из Катара и Соединенных Штатов. Об этом в эфире YouTube-канала Duran сообщил британский эксперт... | 03.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-03T23:29+0300
2025-01-03T23:31+0300
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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. В Европейском союзе маскируют российский газ под поставки из Катара и Соединенных Штатов. Об этом в эфире YouTube-канала Duran сообщил британский эксперт Александр Меркурис ."Корабль может выйти из России, а потом в Тихом океане внезапно изменить курс и отправиться в Катар или куда-нибудь еще, - поясняет эксперт. - Тогда внезапно газ, который мог быть загружен в России, превращается в катарский газ". При этом Меркурис признал, что описанная операция "может показаться технически сложным, и в некотором смысле так оно и есть", но в то же время высказал убеждение, что "это не невозможно".По его мнению, значительные объемы газа, которые "перекачиваются и циркулируют" в системе Евросоюза, в действительности доставляются в Европу не из Катара или Соединенных Штатов, как утверждают европейцы, а скорее всего из Российской Федерации.Меркурис подчеркнул, что, если существует возможности приобретать "голубое топливо" в РФ по более дешевым ценам, то естественным образом появляется стимул взаимодействовать с этой страной.В среду "Газпром" сообщил о прекращении подачи газа через украинскую территорию в связи с окончанием срока действия контракта с НАК "Нафтогаз Украины".
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ес, газ, россия
Экономика, ЕС, Газ, РОССИЯ
23:29 03.01.2025 (обновлено: 23:31 03.01.2025)
 
На Западе вскрыли схему Евросоюза с российским газом

Меркурис: в ЕС российский газ могут выдавать за поставки из США и Катара

© CC BY 2.0 / Ken HodgeТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2025
© CC BY 2.0 / Ken Hodge
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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. В Европейском союзе маскируют российский газ под поставки из Катара и Соединенных Штатов. Об этом в эфире YouTube-канала Duran сообщил британский эксперт Александр Меркурис .
"Корабль может выйти из России, а потом в Тихом океане внезапно изменить курс и отправиться в Катар или куда-нибудь еще, - поясняет эксперт. - Тогда внезапно газ, который мог быть загружен в России, превращается в катарский газ".
При этом Меркурис признал, что описанная операция "может показаться технически сложным, и в некотором смысле так оно и есть", но в то же время высказал убеждение, что "это не невозможно".
По его мнению, значительные объемы газа, которые "перекачиваются и циркулируют" в системе Евросоюза, в действительности доставляются в Европу не из Катара или Соединенных Штатов, как утверждают европейцы, а скорее всего из Российской Федерации.
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1 января, 10:26
Меркурис подчеркнул, что, если существует возможности приобретать "голубое топливо" в РФ по более дешевым ценам, то естественным образом появляется стимул взаимодействовать с этой страной.
В среду "Газпром" сообщил о прекращении подачи газа через украинскую территорию в связи с окончанием срока действия контракта с НАК "Нафтогаз Украины".
 
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