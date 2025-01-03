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Генсек ШОС рассказал о работе по созданию собственной валюты
Генсек ШОС рассказал о работе по созданию собственной валюты - 03.01.2025, ПРАЙМ
Генсек ШОС рассказал о работе по созданию собственной валюты
Работа по созданию собственной валюты или некой расчетной единицы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пока находится на стадии обсуждения, заявил РИА... | 03.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-03T07:01+0300
2025-01-03T07:01+0300
2025-01-03T07:01+0300
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ПЕКИН, 3 янв - ПРАЙМ. Работа по созданию собственной валюты или некой расчетной единицы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пока находится на стадии обсуждения, заявил РИА Новости генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев.
"Сейчас наши платежные системы сильно интегрированы в мировую платежную систему, связаны с определенными валютами. В целом понимание о необходимости увеличивать долю национальных валют есть, экспертами высказывались предложения и по созданию собственной валюты или некой расчетной единицы ШОС, но эта работа пока находится на стадии обсуждения", - сказал Ермекбаев.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Белоруссия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Камбоджа, Египет, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 4 января 12.00 мск.
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мировая экономика, индия, иран, казахстан, шос
Экономика, Мировая экономика, ИНДИЯ, ИРАН, КАЗАХСТАН, ШОС
Генсек ШОС рассказал о работе по созданию собственной валюты
Генсек ШОС Ермекбаев: создание собственной валюты пока находится на стадии обсуждения
ПЕКИН, 3 янв - ПРАЙМ. Работа по созданию собственной валюты или некой расчетной единицы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пока находится на стадии обсуждения, заявил РИА Новости генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев.
"Сейчас наши платежные системы сильно интегрированы в мировую платежную систему, связаны с определенными валютами. В целом понимание о необходимости увеличивать долю национальных валют есть, экспертами высказывались предложения и по созданию собственной валюты или некой расчетной единицы ШОС, но эта работа пока находится на стадии обсуждения", - сказал Ермекбаев.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Белоруссия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Камбоджа, Египет, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 4 января 12.00 мск.