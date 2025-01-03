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В Госдуме рассказали, как вернуть часть средств за обучение детей

В Госдуме рассказали, как вернуть часть средств за обучение детей - 03.01.2025, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали, как вернуть часть средств за обучение детей

У граждан РФ есть возможность вернуть часть средств за обучение своих детей путем оформления налогового вычета, для этого необходимо быть налоговым резидентом и | 03.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-03T02:31+0300

2025-01-03T02:31+0300

2025-01-03T02:31+0300

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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. У граждан РФ есть возможность вернуть часть средств за обучение своих детей путем оформления налогового вычета, для этого необходимо быть налоговым резидентом и иметь подтверждение доходов, с которых уплачен НДФЛ, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин ("Единая Россия"). "Если гражданин РФ оплачивает обучение своего ребенка, у него есть возможность вернуть часть затраченных средств путем оформления налогового вычета через налог на доходы физических лиц. Чтобы воспользоваться этим вычетом, необходимо быть налоговым резидентом и иметь подтвержденные доходы, с которых уплачен НДФЛ. Также важно помнить, что этот вычет можно получить только в том году, когда была произведена оплата за обучение, переносить его на последующие периоды запрещено", - сказал Чаплин. Он отметил, что Налоговый кодекс РФ предоставляет возможность получения вычета не только родителям, но и их опекунам и попечителям, а также братьям и сестрам. "Существенно учитывать возрастные ограничения: для родных и усыновленных детей он (возраст - ред.) должен быть не более 24 лет, для подопечных - не более 18 лет. В случае бывших подопечных, братьев и сестер возраст также ограничен 24 годами. Очно обучающиеся студенты могут воспользоваться налоговым вычетом, и при этом форма обучения, например дистанционная, не будет основанием для отказа в вычете", - уточнил парламентарий. Он подчеркнул, что с 1 января лимит на налоговый вычет за обучение ребенка составляет 110 тысяч рублей, эта сумма распространяется на обоих родителей. По его словам, социальные вычеты, включающие вычет на обучение самого налогоплательщика и ряд других расходов (таких как лечение и пенсионные взносы), ограничены 150 тысячами рублей, но это ограничение не касается вычета на обучение детей. "Если расходы на обучение превышают установленный максимум, оставшиеся средства на другой год перенести нельзя. Получить вычет можно двумя основными способами: через работодателя или напрямую через сайт Федеральной налоговой службы (ФНС), что позволяет упростить процедуру возврата средств и сделать ее более доступной для граждан", - добавил Чаплин.

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