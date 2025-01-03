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В Калининграде предупредили об очередях на границе с Польшей

В Калининграде предупредили об очередях на границе с Польшей - 03.01.2025, ПРАЙМ

В Калининграде предупредили об очередях на границе с Польшей

Калининградские власти предупредили об очередях на границе при выезде в Польшу после новогодних праздников, поток транспорта вырос в 2,4 раза, таможня Польской... | 03.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-03T16:35+0300

2025-01-03T16:35+0300

2025-01-03T16:35+0300

экономика

граница

польша

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МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Калининградские власти предупредили об очередях на границе при выезде в Польшу после новогодних праздников, поток транспорта вырос в 2,4 раза, таможня Польской республики работает неритмично. "В связи с окончанием периода новогодних праздников и выходных дней фиксируется увеличение потока лиц и транспортных средств на выезд из Российской Федерации в Республику Польша. Так с 3 января текущего года в автомобильных пунктах пропуска Калининградской области пассажирский поток увеличился в среднем в 2,4 раза", - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства. Чтобы обеспечить бесперебойный пропуск лиц и транспортных средств, автомобильные пункты пропуска "Багратионовск", "Мамоново" ("Гжехотки") функционируют в реверсивном режиме. Для ускорения процесса пропуска через государственную границу в указанных пунктах пропуска увеличено количество рабочих мест представителей государственных контрольных органов в пунктах пропуска. "При пересечении государственной границы необходимо учитывать, что в результате неритмичной работы сопредельных пунктов пропуска на территории Республики Польша и усилении мер контроля в отношении граждан, въезжающих в Республику Польша из Российской Федерации возникают очереди из транспортных средств, следующих на выезд из Российской Федерации", - добавили в пресс-службе. Двадцать третьего декабря 2024 года пресс-служба правительства Калининградской области со ссылкой на пограничное управление ФСБ, сообщала, что перед длительным периодом новогодних праздников и выходных дней, поток транспортных средств из Республики Польша на въезд в РФ увеличился в 2,6 раза. По сообщениям СМИ и самих автомобилистов, на польской границе они ждали оформления по несколько часов.

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граница, польша