https://1prime.ru/20250103/himars-854015684.html

В Эстонии заявили о скором получении американских систем HIMARS

В Эстонии заявили о скором получении американских систем HIMARS - 03.01.2025, ПРАЙМ

В Эстонии заявили о скором получении американских систем HIMARS

Глава минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что в страну в течение нескольких недель прибудут РСЗО HIMARS из США. | 03.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-03T17:39+0300

2025-01-03T17:39+0300

2025-01-03T17:39+0300

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эстония

сша

himars

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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Глава минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что в страну в течение нескольких недель прибудут РСЗО HIMARS из США. "Через несколько недель мы получим HIMARS из США", - приводит слова Певкура телерадиокомпания ERR. Согласно телерадиокомпании, Певкур заявил, что эстонские военнослужащие уже обучены использованию этих систем американскими военными, находящимися в Эстонии. По данным ERR, в течение текущего года в Эстонию также поступят 18 различных самоходных артиллерийских установок, около 200 бронемашин, зенитно-ракетные комплексы IRIS-T и различные системы наблюдения. Кроме того, как пишет телерадиокомпания, в 2025 году в Эстонию поступят шесть самоходных южнокорейских самоходных гаубиц K9 Thunder. Как отмечается, Певкур также заявил о недостаточности расходов на оборону "с учётом планов НАТО по развитию военных возможностей" и добавил, что на запланированном на лето саммите НАТО в Гааге, вероятно, будут установлены более высокие цели по оборонным расходам. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов.

https://1prime.ru/20241120/ustanovki-852951790.html

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эстония, сша, himars