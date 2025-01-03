https://1prime.ru/20250103/honda-854012691.html

В России появились новые китайские седаны Honda Crider

В России появились новые китайские седаны Honda Crider - 03.01.2025, ПРАЙМ

В России появились новые китайские седаны Honda Crider

На отечественном автомобильном рынке появился новый доступный седан из Китая — Honda Crider. В Поднебесной он позиционируется как бюджетная альтернатива... | 03.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-03T13:24+0300

2025-01-03T13:24+0300

2025-01-03T13:24+0300

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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. На отечественном автомобильном рынке появился новый доступный седан из Китая — Honda Crider. В Поднебесной он позиционируется как бюджетная альтернатива "Цивику", а у нас его цена сопоставима с топовой LADA Vesta и ниже, чем у "Москвича" — минимальная стоимость составляет 1 950 000 рублей. Об этом сообщает портал "Автоновости дня".За эту сумму (включая все документы, необходимые для регистрации) Honda Crider можно приобрести в Алтайском крае в городе Заринск и в Екатеринбурге.Оба автомобиля представлены в комплектации Luxury, которая включает в себя кожаный салон, систему бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold, камеру заднего вида, панель приборов с цифровым спидометром, LED-фару с противотуманками, а также мультимедийную систему с большим сенсорным экраном и 16-дюймовые легкосплавные диски.В других регионах цены на этот седан выше. Так, мультибрендовый дилер в Москве предлагает привезенный Crider за 2 040 000 рублей, в Керчи его цена достигает 2 100 000 рублей, а у официального дилера Honda в Москве данный седан стоит 2 490 000 рублей.Что касается технических характеристик, все версии Honda Crider, предлагаемые в России, оснащены 1,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 122 л.с. в сочетании с бесступенчатым вариатором.

https://1prime.ru/20241127/honda-853130904.html

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россия, авторынок рф, honda