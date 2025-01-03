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Годовая инфляция в Турции в декабре замедлилась до 44,38 процента

Годовая инфляция в Турции в декабре замедлилась до 44,38 процента - 03.01.2025, ПРАЙМ

Годовая инфляция в Турции в декабре замедлилась до 44,38 процента

Годовая инфляция в Турции по итогам декабря замедлилась до 44,38% с 47,09% месяцем ранее, следует из сообщения Института статистики страны (TUİK). | 03.01.2025, ПРАЙМ

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турция

инфляция

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АНКАРА, 3 янв – ПРАЙМ. Годовая инфляция в Турции по итогам декабря замедлилась до 44,38% с 47,09% месяцем ранее, следует из сообщения Института статистики страны (TUİK). Участники исследования, проведенного ЦБ Турции в декабре, повысили свои прогнозы относительно инфляции по итогам 2024 года до 45,28% с 44,81%. Согласно ожиданиям на 2025 год, максимальный показатель учетной ставки составит 35%, минимальный - 27,5%. "В декабре 2024 года инфляция составила 1,03 процента в месячном исчислении. В годовом исчислении она снизилась до 44,38 процента", - говорится в заявлении. При этом группа независимых экономистов (ENAG) считает, что годовая инфляция в Турции достигла 83,4%, в том числе в декабре рост индекса потребительских цен составил 2,34%. Турция вступила в период устойчивого и значительного снижения высокой инфляции, ставшей проблемой страны, заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о намерении снижать ключевую ставку в 2025 году может вызвать риски для экономики страны, поскольку политика властей будет идти вразрез с инфляцией, заявляло ранее агентство Bloomberg.

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турция, инфляция