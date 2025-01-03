https://1prime.ru/20250103/inflyatsiya-854015191.html

Евросоюзу предсказали рост инфляции из-за Украины

Евросоюзу предсказали рост инфляции из-за Украины - 03.01.2025, ПРАЙМ

Евросоюзу предсказали рост инфляции из-за Украины

Прекращение транзита российского газа через Украину может вызвать в Европе рост инфляции и снижение потребительских расходов и вынудит страны Евросоюза искать... | 03.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-03T16:49+0300

2025-01-03T16:49+0300

2025-01-03T17:17+0300

экономика

ес

инфляция

транзит газа через украину

https://cdnn.1prime.ru/img/82741/07/827410723_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_4323836ef5793ed5c0e55bae11617284.jpg

МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Прекращение транзита российского газа через Украину может вызвать в Европе рост инфляции и снижение потребительских расходов и вынудит страны Евросоюза искать альтернативные источники энергии, включая сжиженный природный газ, заявил РИА Новости египетский эксперт-экономист, директор Азиатского центра исследований и переводов Ахмед Мустафа. По его мнению, прекращение поставок российского газа через Украину в страны Евросоюза усугубит энергетический кризис в Европе, в особенности в таких странах, как Германия. "Незамедлительным эффектом станет рост цен на природный газ во всех частях Европы, что приведет к нагрузке на и без того хрупкие экономики и, возможно, росту инфляции, а также сокращению потребительских расходов. Сокращение поставок российского газа вынудит европейские страны искать альтернативные источники энергии, такие как сжиженный природный газ, который считается дорогостоящим и сложным с точки зрения логистики", - сказал Мустафа. Эксперт считает, что энергетический кризис в Европе может иметь большие последствия для целей ЕС по энергетическому переходу, поскольку необходимость обеспечения стабильных поставок энергии временно отвлечет внимание от проектов устойчивого развития. "Последствия для промышленного сектора в Европе, в особенности в тех странах, которые сильно зависят от природного газа, будут серьезными", - отметил Мустафа, выразив мнение, что можно ожидать потерю рабочих мест и сокращение объема производства в странах ЕС. "Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.

https://1prime.ru/20250103/inflyatsiya-854010024.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, инфляция, транзит газа через украину