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Евросоюзу предсказали рост инфляции из-за Украины
Евросоюзу предсказали рост инфляции из-за Украины - 03.01.2025, ПРАЙМ
Евросоюзу предсказали рост инфляции из-за Украины
Прекращение транзита российского газа через Украину может вызвать в Европе рост инфляции и снижение потребительских расходов и вынудит страны Евросоюза искать... | 03.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-03T16:49+0300
2025-01-03T16:49+0300
2025-01-03T17:17+0300
экономика
ес
инфляция
транзит газа через украину
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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Прекращение транзита российского газа через Украину может вызвать в Европе рост инфляции и снижение потребительских расходов и вынудит страны Евросоюза искать альтернативные источники энергии, включая сжиженный природный газ, заявил РИА Новости египетский эксперт-экономист, директор Азиатского центра исследований и переводов Ахмед Мустафа. По его мнению, прекращение поставок российского газа через Украину в страны Евросоюза усугубит энергетический кризис в Европе, в особенности в таких странах, как Германия. "Незамедлительным эффектом станет рост цен на природный газ во всех частях Европы, что приведет к нагрузке на и без того хрупкие экономики и, возможно, росту инфляции, а также сокращению потребительских расходов. Сокращение поставок российского газа вынудит европейские страны искать альтернативные источники энергии, такие как сжиженный природный газ, который считается дорогостоящим и сложным с точки зрения логистики", - сказал Мустафа. Эксперт считает, что энергетический кризис в Европе может иметь большие последствия для целей ЕС по энергетическому переходу, поскольку необходимость обеспечения стабильных поставок энергии временно отвлечет внимание от проектов устойчивого развития. "Последствия для промышленного сектора в Европе, в особенности в тех странах, которые сильно зависят от природного газа, будут серьезными", - отметил Мустафа, выразив мнение, что можно ожидать потерю рабочих мест и сокращение объема производства в странах ЕС. "Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
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ес, инфляция, транзит газа через украину
Экономика, ЕС, инфляция, транзит газа через Украину
Евросоюзу предсказали рост инфляции из-за Украины
Эксперт: остановка транзита газа через Украину может вызвать рост инфляции в ЕС
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Прекращение транзита российского газа через Украину может вызвать в Европе рост инфляции и снижение потребительских расходов и вынудит страны Евросоюза искать альтернативные источники энергии, включая сжиженный природный газ, заявил РИА Новости египетский эксперт-экономист, директор Азиатского центра исследований и переводов Ахмед Мустафа.
По его мнению, прекращение поставок российского газа через Украину в страны Евросоюза усугубит энергетический кризис в Европе, в особенности в таких странах, как Германия.
"Незамедлительным эффектом станет рост цен на природный газ во всех частях Европы, что приведет к нагрузке на и без того хрупкие экономики и, возможно, росту инфляции, а также сокращению потребительских расходов. Сокращение поставок российского газа вынудит европейские страны искать альтернативные источники энергии, такие как сжиженный природный газ, который считается дорогостоящим и сложным с точки зрения логистики", - сказал Мустафа.
Эксперт считает, что энергетический кризис в Европе может иметь большие последствия для целей ЕС по энергетическому переходу, поскольку необходимость обеспечения стабильных поставок энергии временно отвлечет внимание от проектов устойчивого развития.
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"Последствия для промышленного сектора в Европе, в особенности в тех странах, которые сильно зависят от природного газа, будут серьезными", - отметил Мустафа, выразив мнение, что можно ожидать потерю рабочих мест и сокращение объема производства в странах ЕС.
"Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.