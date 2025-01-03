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В Казахстане заявили о приверженности стратегическому партнёрству с Россией
В Казахстане заявили о приверженности стратегическому партнёрству с Россией - 03.01.2025, ПРАЙМ
В Казахстане заявили о приверженности стратегическому партнёрству с Россией
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Ана тили" рассказал о своем обсуждении внешней политики Казахстана с президентом России Владимиром... | 03.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-03T08:50+0300
2025-01-03T08:50+0300
2025-01-03T08:50+0300
россия
казахстан
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 3 янв - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Ана тили" рассказал о своем обсуждении внешней политики Казахстана с президентом России Владимиром Путиным во время его визита в Астану. Казахстанский лидер выразил уверенность в стратегическом партнерстве между двумя странами. По его словам, состоявшаяся с российским коллегой четырехчасовая беседа позволила укрепить взаимопонимание относительно актуальных проблем двустороннего сотрудничества и международной повестки."Мною были даны разъяснения относительно разносторонней внешней политики Казахстана, нашей твердой приверженности развитию стратегического партнерства и союзнических отношений с Россией", — отметил Токаев.Он также добавил, что Путин — опытный политик, который хорошо понимает уникальность Казахстана и его роль как одной из крупнейших экономик Центральной Азии.Токаев указал на активное сотрудничество между двумя странами в сфере торговли и инвестиций. Он подчеркнул, что Казахстан и Россия имеют самую длинную непрерывную сухопутную границу в мире, и напомнил, что Путин совершил 33 визита в Казахстан — наибольшее количество для любого иностранного лидера. Президент Казахстана отметил, что они поддерживают регулярный контакт через телефонные разговоры и встречи на международных форумах.
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россия, казахстан, касым-жомарт токаев, владимир путин
РОССИЯ, КАЗАХСТАН, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин
В Казахстане заявили о приверженности стратегическому партнёрству с Россией
Токаев: Казахстан привержен стратегическому партнёрству с Россией
АСТАНА, 3 янв - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Ана тили" рассказал о своем обсуждении внешней политики Казахстана с президентом России Владимиром Путиным во время его визита в Астану.
Казахстанский лидер выразил уверенность в стратегическом партнерстве между двумя странами. По его словам, состоявшаяся с российским коллегой четырехчасовая беседа позволила укрепить взаимопонимание относительно актуальных проблем двустороннего сотрудничества и международной повестки.
"Мною были даны разъяснения относительно разносторонней внешней политики Казахстана, нашей твердой приверженности развитию стратегического партнерства и союзнических отношений с Россией", — отметил Токаев.
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Он также добавил, что Путин — опытный политик, который хорошо понимает уникальность Казахстана и его роль как одной из крупнейших экономик Центральной Азии.
Токаев указал на активное сотрудничество между двумя странами в сфере торговли и инвестиций. Он подчеркнул, что Казахстан и Россия имеют самую длинную непрерывную сухопутную границу в мире, и напомнил, что Путин совершил 33 визита в Казахстан — наибольшее количество для любого иностранного лидера. Президент Казахстана отметил, что они поддерживают регулярный контакт через телефонные разговоры и встречи на международных форумах.