https://1prime.ru/20250103/kazakhstan-854008591.html

В Казахстане заявили о приверженности стратегическому партнёрству с Россией

В Казахстане заявили о приверженности стратегическому партнёрству с Россией - 03.01.2025, ПРАЙМ

В Казахстане заявили о приверженности стратегическому партнёрству с Россией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Ана тили" рассказал о своем обсуждении внешней политики Казахстана с президентом России Владимиром... | 03.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-03T08:50+0300

2025-01-03T08:50+0300

2025-01-03T08:50+0300

россия

казахстан

касым-жомарт токаев

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/84222/10/842221016_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_ef25f9bf0b55ec6b259df835158f4619.jpg

АСТАНА, 3 янв - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Ана тили" рассказал о своем обсуждении внешней политики Казахстана с президентом России Владимиром Путиным во время его визита в Астану. Казахстанский лидер выразил уверенность в стратегическом партнерстве между двумя странами. По его словам, состоявшаяся с российским коллегой четырехчасовая беседа позволила укрепить взаимопонимание относительно актуальных проблем двустороннего сотрудничества и международной повестки."Мною были даны разъяснения относительно разносторонней внешней политики Казахстана, нашей твердой приверженности развитию стратегического партнерства и союзнических отношений с Россией", — отметил Токаев.Он также добавил, что Путин — опытный политик, который хорошо понимает уникальность Казахстана и его роль как одной из крупнейших экономик Центральной Азии.Токаев указал на активное сотрудничество между двумя странами в сфере торговли и инвестиций. Он подчеркнул, что Казахстан и Россия имеют самую длинную непрерывную сухопутную границу в мире, и напомнил, что Путин совершил 33 визита в Казахстан — наибольшее количество для любого иностранного лидера. Президент Казахстана отметил, что они поддерживают регулярный контакт через телефонные разговоры и встречи на международных форумах.

https://1prime.ru/20241212/kazakhstan-853513481.html

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, казахстан, касым-жомарт токаев, владимир путин