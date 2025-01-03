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Поставки краба на внутренний рынок России выросли 20 процентов в 2024 году

Поставки краба на внутренний рынок России выросли 20 процентов в 2024 году - 03.01.2025, ПРАЙМ

Поставки краба на внутренний рынок России выросли 20 процентов в 2024 году

Поставки краба на внутрироссийский рынок по итогам 2024 года выросли почти на 20%, примерно до 8 тысяч тонн, сообщили журналистам в пресс-службе Всероссийской... | 03.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-03T09:05+0300

2025-01-03T09:05+0300

2025-01-03T09:05+0300

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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Поставки краба на внутрироссийский рынок по итогам 2024 года выросли почти на 20%, примерно до 8 тысяч тонн, сообщили журналистам в пресс-службе Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). Там уточнили, что подсчеты сделали на основе данных крабодобывающих предприятий. "Поставки российского краба на внутренний рынок по итогам 2024 года выросли почти на 20%, примерно до 8 тысяч тонн", - сообщили в ВАРПЭ. В ассоциации рассказали, что частичная переориентация поставок российского краба на внутренний рынок связана с ростом спроса среди массового потребителя. "Краб перестает быть неизвестным и диковинным продуктом для аудитории с высоким уровнем достатка. По подсчетам NTech, уже за 9 месяцев 2024 года продажи замороженных и охлажденных крабов выросли на 52% в натуральном выражении и на 112% в денежном, консервов и пресервов из этого вида - на 73 и 100% соответственно", - сказали в ассоциации. По словам президента ВАРПЭ Германа Зверева, в России хоть и небольшими темпами, но формируется культура потребления краба. Он считает, что это следствие совместных усилий рыбаков, ритейла и ресторанного сектора по популяризации краба, расширению ассортимента крабовой продукции. "Еще 5-10 лет назад клешни, мясо краба можно было приобрести в магазинах премиальной розницы или в дорогих ресторанах, как правило расположенных в центральной части страны или регионах добычи. Он не был доступен массовому потребителю. Сегодня ситуация меняется: рестораторы, чтобы заменить импортные морские деликатесы, стали расширять меню блюд из краба, расширять закупки, фокусируя свое внимание не только на самого дорогого и редкого камчатского краба, но и на более доступные виды", - сказал Зверев, слова которого привели в сообщении. УЗКОНИШЕВЫЙ ПРОДУКТ Директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов подчеркнул, что краб в России остается узконишевым продуктом. "Несмотря на то, что он показывает двукратный рост продаж, доля замороженных крабов не превышает 0,01% от всей категории рыбной продукции в натуральном выражении, а консервов и пресервов и вовсе 0,003%. Так что говорить о сформировавшемся внутреннем рынке краба именно в рознице пока рано. Но то, что продукт становится понятным и известным, очевидно", - сказал Ардалионов, слова которого привели в сообщении. В ВАРПЭ отметили, что доля крабов незначительна и в промысле - на них приходится лишь 1,7% от всего объема добываемых в стране водных биоресурсов. "Но они обеспечивали до 50% всего российского экспорта в денежном выражении, в первую очередь за счет стран Юго-Восточной Азии", - уточнили в ассоциации. Россия же остается мировым лидером по добыче премиальных видов краба, подчеркнули в ВАРПЭ. По их данным, рыбопромышленники за 9 месяцев 2024 года на 5,1%, до 32,1 тысячи тонн, нарастили поставки живого краба на азиатские рынки. Замороженного и консервированного же сократили на 7,7%, до 24,9 тысячи тонн. "В России не развита культура потребления живых и охлажденных крабов, а вот к мороженым морепродуктам россияне привыкли. Отсюда и переориентация экспорта продукции", - объяснил Зверев. "Замороженный краб популярнее в рознице, чем переработанный. Эта продукция и так находится в высоком ценовом сегменте, но замороженный стоит в среднем 1,6 тысячи рублей за килограмм, в то время как килограмм пресервов обойдется покупателям уже в 6,7 тысячи рублей. Несмотря на узконишевость и интерес к новой продукции, такой ценник отпугивает значительную часть покупателей от приготовленной продукции", - считает Ардалионов. Тенденция к увеличению поставок краба на внутренний рынок сохранится и в будущем году, прогнозирует Зверев. Он добавил, что сейчас запасы краба находятся на высоком уровне. Так, на 2025 год на 2,4 тысячи тонн увеличен допустимый улов краба-стригуна опилио. "Это как раз тот вид, который и продается в торговых сетях в России в достаточно большом количестве и который продвигают рыбопромышленники, ритейлеры и рестораторы как доступный вид деликатеса", - говорит Зверев.

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россия, крабы, варпэ