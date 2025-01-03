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Мантуров рассказал о загрузке российских предприятий станкостроения - 03.01.2025, ПРАЙМ
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Мантуров рассказал о загрузке российских предприятий станкостроения
Мантуров рассказал о загрузке российских предприятий станкостроения - 03.01.2025, ПРАЙМ
Мантуров рассказал о загрузке российских предприятий станкостроения
Российские предприятия станкостроения на сегодня не испытывают проблем с загрузкой, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. | 03.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-03T10:11+0300
2025-01-03T10:11+0300
россия
промышленность
денис мантуров
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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Российские предприятия станкостроения на сегодня не испытывают проблем с загрузкой, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Наши предприятия станкостроения сегодня не испытывают проблем с загрузкой. Новые заказы стимулировали предприятия запускать в том числе наработки, создаваемые еще с 2008 года, часть которых "лежала на полке" и ждала своего часа", — сказал он. Мантуров добавил, что растущая кадровая потребность заставляет предприятия гражданских и оборонных отраслей автоматизироваться и обеспечивать себя современными средствами производства. Кроме того, на сегодня востребованы все предприятия в области станкостроения: и по обрабатывающим центрам, и по токарным, фрезерным станкам.
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россия, промышленность, денис мантуров
РОССИЯ, Промышленность, Денис Мантуров
10:11 03.01.2025
 
Мантуров рассказал о загрузке российских предприятий станкостроения

Мантуров: предприятия станкостроения России не испытывают проблем с загрузкой

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Российские предприятия станкостроения на сегодня не испытывают проблем с загрузкой, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Наши предприятия станкостроения сегодня не испытывают проблем с загрузкой. Новые заказы стимулировали предприятия запускать в том числе наработки, создаваемые еще с 2008 года, часть которых "лежала на полке" и ждала своего часа", — сказал он.
Мантуров добавил, что растущая кадровая потребность заставляет предприятия гражданских и оборонных отраслей автоматизироваться и обеспечивать себя современными средствами производства. Кроме того, на сегодня востребованы все предприятия в области станкостроения: и по обрабатывающим центрам, и по токарным, фрезерным станкам.
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