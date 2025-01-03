https://1prime.ru/20250103/manturov-854009357.html

Мантуров рассказал о загрузке российских предприятий станкостроения

Мантуров рассказал о загрузке российских предприятий станкостроения - 03.01.2025, ПРАЙМ

Мантуров рассказал о загрузке российских предприятий станкостроения

Российские предприятия станкостроения на сегодня не испытывают проблем с загрузкой, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. | 03.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-03T10:11+0300

2025-01-03T10:11+0300

2025-01-03T10:11+0300

россия

промышленность

денис мантуров

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850160044_0:40:3127:1799_1920x0_80_0_0_3dd70cc67ffddc1abefc200e5c4fa744.jpg

МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Российские предприятия станкостроения на сегодня не испытывают проблем с загрузкой, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Наши предприятия станкостроения сегодня не испытывают проблем с загрузкой. Новые заказы стимулировали предприятия запускать в том числе наработки, создаваемые еще с 2008 года, часть которых "лежала на полке" и ждала своего часа", — сказал он. Мантуров добавил, что растущая кадровая потребность заставляет предприятия гражданских и оборонных отраслей автоматизироваться и обеспечивать себя современными средствами производства. Кроме того, на сегодня востребованы все предприятия в области станкостроения: и по обрабатывающим центрам, и по токарным, фрезерным станкам.

https://1prime.ru/20241226/manturov-853875987.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, денис мантуров