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На крымское побережье произошел выброс мазута
На крымское побережье произошел выброс мазута - 03.01.2025, ПРАЙМ
На крымское побережье произошел выброс мазута
На побережье Крыма произошел выброс мелкой фракции мазута, рассказали в пресс-службе российского МЧС. | 03.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-03T14:45+0300
2025-01-03T14:45+0300
2025-01-03T14:45+0300
происшествия
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разлив нефтепродуктов
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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. На побережье Крыма произошел выброс мелкой фракции мазута, рассказали в пресс-службе российского МЧС.Отмечается, что нефтепродукты загрязнили 18 километров берега от Яковенково до заповедника "Опук". Выброс мазута случился на фоне неблагоприятных погодных условий."В Крыму ликвидируют загрязнения прибрежной территории в Ленинском районе. Из-за неблагоприятных погодных условий, сильного ветра, прибрежной волны произошел выброс мелкой фракции мазута на береговую линию от села Яковенково до особо охраняемой природной территории заповедник "Опук", - говорится в сообщении министерства. Также уточняется, что всего привлекается более 100 человек спасателей и 12 единиц техники.
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россия, мчс, разлив нефтепродуктов
Происшествия, РОССИЯ, МЧС, разлив нефтепродуктов
На крымское побережье произошел выброс мазута
МЧС: произошел выброс мазута на берег в Крыму, загрязнено 18 км побережья
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. На побережье Крыма произошел выброс мелкой фракции мазута, рассказали в пресс-службе российского МЧС.
Отмечается, что нефтепродукты загрязнили 18 километров берега от Яковенково до заповедника "Опук". Выброс мазута случился на фоне неблагоприятных погодных условий.
"В Крыму ликвидируют загрязнения прибрежной территории в Ленинском районе. Из-за неблагоприятных погодных условий, сильного ветра, прибрежной волны произошел выброс мелкой фракции мазута на береговую линию от села Яковенково до особо охраняемой природной территории заповедник "Опук", - говорится в сообщении министерства.
Также уточняется, что всего привлекается более 100 человек спасателей и 12 единиц техники.
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