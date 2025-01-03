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На крымское побережье произошел выброс мазута

На крымское побережье произошел выброс мазута - 03.01.2025, ПРАЙМ

На крымское побережье произошел выброс мазута

На побережье Крыма произошел выброс мелкой фракции мазута, рассказали в пресс-службе российского МЧС. | 03.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-03T14:45+0300

2025-01-03T14:45+0300

2025-01-03T14:45+0300

происшествия

россия

мчс

разлив нефтепродуктов

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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. На побережье Крыма произошел выброс мелкой фракции мазута, рассказали в пресс-службе российского МЧС.Отмечается, что нефтепродукты загрязнили 18 километров берега от Яковенково до заповедника "Опук". Выброс мазута случился на фоне неблагоприятных погодных условий."В Крыму ликвидируют загрязнения прибрежной территории в Ленинском районе. Из-за неблагоприятных погодных условий, сильного ветра, прибрежной волны произошел выброс мелкой фракции мазута на береговую линию от села Яковенково до особо охраняемой природной территории заповедник "Опук", - говорится в сообщении министерства. Также уточняется, что всего привлекается более 100 человек спасателей и 12 единиц техники.

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россия, мчс, разлив нефтепродуктов