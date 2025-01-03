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Эксперт рассказал, как распознать мошеннические сайты
Эксперт рассказал, как распознать мошеннические сайты - 03.01.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как распознать мошеннические сайты
Электронные адреса злоумышленников чаще всего очень похожи на правильные домены и могут отличаются лишь одним символом, рассказал РИА Новости глава направления... | 03.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-03T08:37+0300
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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Электронные адреса злоумышленников чаще всего очень похожи на правильные домены и могут отличаются лишь одним символом, рассказал РИА Новости глава направления по развитию стратегии информационной безопасности ИТ-интегратора "Телеком биржа" Александр Блезнеков. "Чтобы защитить себя от мошенников, стоит проверять отправителя: как правило электронные адреса злоумышленников очень похожи на правильные домены и отличаются одним символом. Лучше перепроверьте информацию в письме, перейдя на сайт компании, от имени которой пришло письмо. А если это акция, то информация о ней будет как на сайте, так и мобильном приложении", - рассказал эксперт. Он порекомендовал не открывать вложенные файлы, если нет уверенности в их чистоте.
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Эксперт рассказал, как распознать мошеннические сайты
Эксперт Блезнеков: мошеннические сайты могут отличаются лишь одним символом
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Электронные адреса злоумышленников чаще всего очень похожи на правильные домены и могут отличаются лишь одним символом, рассказал РИА Новости глава направления по развитию стратегии информационной безопасности ИТ-интегратора "Телеком биржа" Александр Блезнеков.
"Чтобы защитить себя от мошенников, стоит проверять отправителя: как правило электронные адреса злоумышленников очень похожи на правильные домены и отличаются одним символом. Лучше перепроверьте информацию в письме, перейдя на сайт компании, от имени которой пришло письмо. А если это акция, то информация о ней будет как на сайте, так и мобильном приложении", - рассказал эксперт.
Он порекомендовал не открывать вложенные файлы, если нет уверенности в их чистоте.
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