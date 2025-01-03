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Раскрыто, кому и на сколько повысят пенсию в 2025 году
Раскрыто, кому и на сколько повысят пенсию в 2025 году - 03.01.2025, ПРАЙМ
Раскрыто, кому и на сколько повысят пенсию в 2025 году
Российским пенсионерам наступающий год принесет приятные новшества, рассказала агентству “Прайм" Марина Солодовникова, эксперт Президентской Академии. | 03.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-03T02:02+0300
2025-01-03T02:02+0300
2025-01-03T02:02+0300
общество
социальный фонд
индексация пенсий
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МОСКВА, 3 янв – ПРАЙМ. Российским пенсионерам наступающий год принесет приятные новшества, рассказала агентству “Прайм" Марина Солодовникова, эксперт Президентской Академии.В первую очередь это касается работающих пенсионеров. С 2025 года им возвращается индексация пенсии, которая была приостановлена с 2016 года. Как поясняет эксперт, индексацию применят не к уже выплачиваемой страховой пенсии работающего пенсионера, а к ее размеру, который учитывает все индексации за периоды трудовой деятельности после 2016 года."Такой вариант предусмотрен для того, чтобы работающие пенсионеры смогли получить более значимую прибавку. Таким образом, уровень индексации будет считаться от той суммы, которую работающий пенсионер мог бы получать, если бы не работал", - утверждает экономист.По ее словам, чтобы размер пенсии для работающего пенсионера был максимальным с учетом всех индексаций, пропущенных в связи с работой до 2025 года, необходимо уволиться и как минимум один месяц не работать. Индексация будет проведена автоматически, обращаться с заявлениями в Социальный фонд необходимости нет.Традиционно индексация будет применена к другим видам социальных пособий. Так, социальная пенсия увеличится на 2 тысячи рублей - с 13,5 до 15,5 тысяч рублей.По данным эксперта, индексация затронет порядка 42 миллиона пенсионеров, средний размер страховой пенсии по старости в следующем году увеличится до 24 тысячи рублей.Повысится и стоимость пенсионного балла с 133,05 до 142,76 рубля, и размер фиксированной выплаты.Условия назначения страховой пенсии по старости – возраст 60 и 65 лет для женщин и мужчин соответственно (для отдельных категорий граждан устанавливаются досрочные пенсии), минимальный страховой стаж 15 лет, включая нестраховые периоды (уход за ребенком, престарелым, инвалидом 1 группы, служба в армии и др.) и минимальное количество пенсионных баллов – 30. Их число зависит от официальной зарплаты, с которой работодатель уплачивает страховые взносы за работников.
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общество , социальный фонд, индексация пенсий
Общество , Социальный фонд, индексация пенсий
Раскрыто, кому и на сколько повысят пенсию в 2025 году
Эксперт Солодовникова: работающим пенсионерам вернут индексацию пенсий с 2025 г
МОСКВА, 3 янв – ПРАЙМ. Российским пенсионерам наступающий год принесет приятные новшества, рассказала агентству “Прайм" Марина Солодовникова, эксперт Президентской Академии.
В первую очередь это касается работающих пенсионеров. С 2025 года им возвращается индексация пенсии, которая была приостановлена с 2016 года. Как поясняет эксперт, индексацию применят не к уже выплачиваемой страховой пенсии работающего пенсионера, а к ее размеру, который учитывает все индексации за периоды трудовой деятельности после 2016 года.
"Такой вариант предусмотрен для того, чтобы работающие пенсионеры смогли получить более значимую прибавку. Таким образом, уровень индексации будет считаться от той суммы, которую работающий пенсионер мог бы получать, если бы не работал", - утверждает экономист.
По ее словам, чтобы размер пенсии для работающего пенсионера был максимальным с учетом всех индексаций, пропущенных в связи с работой до 2025 года, необходимо уволиться и как минимум один месяц не работать. Индексация будет проведена автоматически, обращаться с заявлениями в Социальный фонд необходимости нет.
Соцфонд рассказал об индексации пенсий работающих пенсионеров в 2025 году
Традиционно индексация будет применена к другим видам социальных пособий. Так, социальная пенсия увеличится на 2 тысячи рублей - с 13,5 до 15,5 тысяч рублей.
По данным эксперта, индексация затронет порядка 42 миллиона пенсионеров, средний размер страховой пенсии по старости в следующем году увеличится до 24 тысячи рублей.
Повысится и стоимость пенсионного балла с 133,05 до 142,76 рубля, и размер фиксированной выплаты.
Условия назначения страховой пенсии по старости – возраст 60 и 65 лет для женщин и мужчин соответственно (для отдельных категорий граждан устанавливаются досрочные пенсии), минимальный страховой стаж 15 лет, включая нестраховые периоды (уход за ребенком, престарелым, инвалидом 1 группы, служба в армии и др.) и минимальное количество пенсионных баллов – 30. Их число зависит от официальной зарплаты, с которой работодатель уплачивает страховые взносы за работников.