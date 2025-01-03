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Силы ПВО за ночь уничтожили 22 украинских БПЛА над шесть регионами России - 03.01.2025, ПРАЙМ
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Силы ПВО за ночь уничтожили 22 украинских БПЛА над шесть регионами России
Силы ПВО за ночь уничтожили 22 украинских БПЛА над шесть регионами России - 03.01.2025, ПРАЙМ
Силы ПВО за ночь уничтожили 22 украинских БПЛА над шесть регионами России
Средства ПВО за ночь уничтожили 22 украинских беспилотника над шестью российскими регионами, сообщило Минобороны России. | 03.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-03T08:19+0300
2025-01-03T08:19+0300
россия
украина
пво
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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Средства ПВО за ночь уничтожили 22 украинских беспилотника над шестью российскими регионами, сообщило Минобороны России. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата. Десять БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, по четыре БПЛА сбиты над территориями Орловской и Ростовской областей, два – над территорией Белгородской области и по одному – над территориями Волгоградской и Липецкой областей", - говорится в сообщении.
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россия, украина, пво, атака дронов
РОССИЯ, УКРАИНА, ПВО, атака дронов
08:19 03.01.2025
 
Силы ПВО за ночь уничтожили 22 украинских БПЛА над шесть регионами России

Минобороны: ПВО за ночь сбила 22 украинских беспилотника над шестью регионами

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБПЛА "Орлан-30"
БПЛА Орлан-30 - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Средства ПВО за ночь уничтожили 22 украинских беспилотника над шестью российскими регионами, сообщило Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата. Десять БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, по четыре БПЛА сбиты над территориями Орловской и Ростовской областей, два – над территорией Белгородской области и по одному – над территориями Волгоградской и Липецкой областей", - говорится в сообщении.
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