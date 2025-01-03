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Силы ПВО за ночь уничтожили 22 украинских БПЛА над шесть регионами России
Силы ПВО за ночь уничтожили 22 украинских БПЛА над шесть регионами России - 03.01.2025, ПРАЙМ
Силы ПВО за ночь уничтожили 22 украинских БПЛА над шесть регионами России
Средства ПВО за ночь уничтожили 22 украинских беспилотника над шестью российскими регионами, сообщило Минобороны России. | 03.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-03T08:19+0300
2025-01-03T08:19+0300
2025-01-03T08:19+0300
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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Средства ПВО за ночь уничтожили 22 украинских беспилотника над шестью российскими регионами, сообщило Минобороны России. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата. Десять БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, по четыре БПЛА сбиты над территориями Орловской и Ростовской областей, два – над территорией Белгородской области и по одному – над территориями Волгоградской и Липецкой областей", - говорится в сообщении.
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россия, украина, пво, атака дронов
РОССИЯ, УКРАИНА, ПВО, атака дронов
Силы ПВО за ночь уничтожили 22 украинских БПЛА над шесть регионами России
Минобороны: ПВО за ночь сбила 22 украинских беспилотника над шестью регионами
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Средства ПВО за ночь уничтожили 22 украинских беспилотника над шестью российскими регионами, сообщило Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата. Десять БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, по четыре БПЛА сбиты над территориями Орловской и Ростовской областей, два – над территорией Белгородской области и по одному – над территориями Волгоградской и Липецкой областей", - говорится в сообщении.
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