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Западные эксперты рассказали об особенностях новой украинской ракеты
Западные эксперты рассказали об особенностях новой украинской ракеты - 03.01.2025, ПРАЙМ
Западные эксперты рассказали об особенностях новой украинской ракеты
Эксперты британского издания The Telegraph исследовали новую украинскую разработку - ракету "Трембита" - и вскрыли ее основные недостатки. | 03.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-03T15:40+0300
2025-01-03T15:40+0300
2025-01-03T15:42+0300
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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Эксперты британского издания The Telegraph исследовали новую украинскую разработку - ракету "Трембита" - и вскрыли ее основные недостатки.Первое, к чему пришли эксперты, это то, что "Трембита" — не ATACMS, Storm Shadow или SCALP-EG, что для многих, вероятно, было вполне очевидно и без экспертного анализа.Поясняя свой нехитрый тезис, эксперты уточнили, что "Трембита" не обладает ни полезной нагрузкой, как у ракет производства США, "ни проникающей силой британских и французских боеприпасов, ни точностью всех трех".Вместе с тем в статье делается весьма неприятное для Киева предположение, что американские ракеты ATACMS, поставленные Вооруженным силам Украины с благословления действующего президента США Джо Байдена, "могут оказаться единственными ATACMS, которые Украина когда-либо получит".Напомним, что в ноябре стало известно, что Белый дом дал добро на использование дальнобойных ракет американского производства для ударов вглубь российской территории. Британские и французский власти точно так же разрешили ВСУ применять против Российской Федерации свои ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow и SCALP.
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украина, ракета, экспертное мнение
Вооружения, УКРАИНА, ракета, экспертное мнение
Западные эксперты рассказали об особенностях новой украинской ракеты
Telegraph: разрабатываемой на Украине ракете "Трембита" не хватает точности
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ.
Эксперты британского издания The Telegraph
исследовали новую украинскую разработку - ракету "Трембита" - и вскрыли ее основные недостатки.
Первое, к чему пришли эксперты, это то, что "Трембита" — не ATACMS, Storm Shadow или SCALP-EG, что для многих, вероятно, было вполне очевидно и без экспертного анализа.
Поясняя свой нехитрый тезис, эксперты уточнили, что "Трембита" не обладает ни полезной нагрузкой, как у ракет производства США, "ни проникающей силой британских и французских боеприпасов, ни точностью всех трех".
Вместе с тем в статье делается весьма неприятное для Киева предположение, что американские ракеты ATACMS, поставленные Вооруженным силам Украины с благословления действующего президента США Джо Байдена, "могут оказаться единственными ATACMS, которые Украина когда-либо получит".
NYT: США и НАТО раскритиковали применение Украиной ракет ATACMS
Напомним, что в ноябре стало известно, что Белый дом дал добро на использование дальнобойных ракет американского производства для ударов вглубь российской территории. Британские и французский власти точно так же разрешили ВСУ применять против Российской Федерации свои ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow и SCALP.