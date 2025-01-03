https://1prime.ru/20250103/raketa-854014384.html

Западные эксперты рассказали об особенностях новой украинской ракеты

Западные эксперты рассказали об особенностях новой украинской ракеты - 03.01.2025, ПРАЙМ

Западные эксперты рассказали об особенностях новой украинской ракеты

Эксперты британского издания The Telegraph исследовали новую украинскую разработку - ракету "Трембита" - и вскрыли ее основные недостатки. | 03.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-03T15:40+0300

2025-01-03T15:40+0300

2025-01-03T15:42+0300

вооружения

украина

ракета

экспертное мнение

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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Эксперты британского издания The Telegraph исследовали новую украинскую разработку - ракету "Трембита" - и вскрыли ее основные недостатки.Первое, к чему пришли эксперты, это то, что "Трембита" — не ATACMS, Storm Shadow или SCALP-EG, что для многих, вероятно, было вполне очевидно и без экспертного анализа.Поясняя свой нехитрый тезис, эксперты уточнили, что "Трембита" не обладает ни полезной нагрузкой, как у ракет производства США, "ни проникающей силой британских и французских боеприпасов, ни точностью всех трех".Вместе с тем в статье делается весьма неприятное для Киева предположение, что американские ракеты ATACMS, поставленные Вооруженным силам Украины с благословления действующего президента США Джо Байдена, "могут оказаться единственными ATACMS, которые Украина когда-либо получит".Напомним, что в ноябре стало известно, что Белый дом дал добро на использование дальнобойных ракет американского производства для ударов вглубь российской территории. Британские и французский власти точно так же разрешили ВСУ применять против Российской Федерации свои ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow и SCALP.

https://1prime.ru/20241227/atacms-853907445.html

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украина, ракета, экспертное мнение