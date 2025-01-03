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Ставки по вкладам в России в этом году останутся вблизи 20%

Ставки по вкладам в России в этом году останутся вблизи 20% - 03.01.2025, ПРАЙМ

Ставки по вкладам в России в этом году останутся вблизи 20%

Средняя ставкам по вкладам в России в этом году останется вблизи 20%, поскольку снижение ключевой ставки не ожидается раньше второго полугодия или вовсе будет... | 03.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-03T06:16+0300

2025-01-03T06:16+0300

2025-01-03T06:16+0300

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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Средняя ставкам по вкладам в России в этом году останется вблизи 20%, поскольку снижение ключевой ставки не ожидается раньше второго полугодия или вовсе будет отложено до следующего года, следует из консенсус-прогноза РИА Новости. КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА Аналитики ждут, что ЦБ РФ будет удерживать ключевую ставку исторически высокой ближайшие полгода - первое снижение прогнозируется не раньше второго полугодия. "Я бы не ожидал снижений уровня ключевой ставки в первом полугодии 2025 года. А сценарии с первым снижением ставки в третьем квартале 2025 года я считаю по-прежнему реалистичными", - говорит директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. С этим согласен и управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. "На снижение ключевой ставки стоит рассчитывать не ранее середины 2025 года, к концу следующего года ожидаем снижение ставки до 18%", - отмечает он. Однако есть и более жесткие прогнозы: главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев считает, что снижение ключевой ставки начнётся лишь в 2026 году. ВКЛАДЫ И ИПОТЕКА На этом фоне средние ставки по вкладам и ипотеке продолжат оставаться высокими. Так, согласно консенсус-прогнозу, по депозитам в среднем за год россияне могут рассчитывать на доходность в 19,8% годовых, а вот ипотека обойдется в 25,6%. Самые высокие ожидания от ставок по вкладам у замглавы "Почта банка" Алексея Охорзина - 24%. По его словам, такие показатели соответствуют рыночной конъюнктуре. А Грицкевич из ПСБ, наоборот, считает, что сейчас самое подходящее время зафиксировать доходность по вкладам. "Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков к середине следующего года составит 19-20%, а к концу 2025 года – около 17%. Таким образом, имеет смысл зафиксировать текущие высокие ставки по вкладам на следующий год уже сейчас", - пояснил он. В среднем ставку по вкладам в 18-19% за год ждут и в "БКС Мир инвестиций", а самые низкие ожидания у доцента факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксении Бондаренко - 16-18% в среднем за год. Стоимость рыночной ипотеки в то же время будет оставаться на заградительном уровне. По оценкам эксперта РЭУ им. Г. В. Плеханова Светланы Фруминой, средняя ставка без государственной поддержки будет на пике и составит 27-29%. Похожие ставки ждут и в Совкомбанке - в среднем 27%. Значительно меньше ожидает "БКС Мир инвестиций" - 20-22%. "После сохранения ключевой ставки ожидания по дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики будут постепенно снижаться, что приведет к коррекции ипотечных ставок. К концу года ожидаем их снижение примерно до 22%, однако это все еще высокий уровень, сдерживающий кредитование", - заключил Грицкевич из ПСБ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, рф, дмитрий куликов, михаил васильев, алексей охорзин, псб, "бкс мир инвестиций", акра