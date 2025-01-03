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Ставки по вкладам в России в этом году останутся вблизи 20% - 03.01.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250103/rossija-854007769.html
Ставки по вкладам в России в этом году останутся вблизи 20%
Ставки по вкладам в России в этом году останутся вблизи 20% - 03.01.2025, ПРАЙМ
Ставки по вкладам в России в этом году останутся вблизи 20%
Средняя ставкам по вкладам в России в этом году останется вблизи 20%, поскольку снижение ключевой ставки не ожидается раньше второго полугодия или вовсе будет... | 03.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-03T06:16+0300
2025-01-03T06:16+0300
экономика
финансы
банки
рф
дмитрий куликов
михаил васильев
алексей охорзин
псб
"бкс мир инвестиций"
акра
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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Средняя ставкам по вкладам в России в этом году останется вблизи 20%, поскольку снижение ключевой ставки не ожидается раньше второго полугодия или вовсе будет отложено до следующего года, следует из консенсус-прогноза РИА Новости. КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА Аналитики ждут, что ЦБ РФ будет удерживать ключевую ставку исторически высокой ближайшие полгода - первое снижение прогнозируется не раньше второго полугодия. "Я бы не ожидал снижений уровня ключевой ставки в первом полугодии 2025 года. А сценарии с первым снижением ставки в третьем квартале 2025 года я считаю по-прежнему реалистичными", - говорит директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. С этим согласен и управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. "На снижение ключевой ставки стоит рассчитывать не ранее середины 2025 года, к концу следующего года ожидаем снижение ставки до 18%", - отмечает он. Однако есть и более жесткие прогнозы: главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев считает, что снижение ключевой ставки начнётся лишь в 2026 году. ВКЛАДЫ И ИПОТЕКА На этом фоне средние ставки по вкладам и ипотеке продолжат оставаться высокими. Так, согласно консенсус-прогнозу, по депозитам в среднем за год россияне могут рассчитывать на доходность в 19,8% годовых, а вот ипотека обойдется в 25,6%. Самые высокие ожидания от ставок по вкладам у замглавы "Почта банка" Алексея Охорзина - 24%. По его словам, такие показатели соответствуют рыночной конъюнктуре. А Грицкевич из ПСБ, наоборот, считает, что сейчас самое подходящее время зафиксировать доходность по вкладам. "Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков к середине следующего года составит 19-20%, а к концу 2025 года – около 17%. Таким образом, имеет смысл зафиксировать текущие высокие ставки по вкладам на следующий год уже сейчас", - пояснил он. В среднем ставку по вкладам в 18-19% за год ждут и в "БКС Мир инвестиций", а самые низкие ожидания у доцента факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксении Бондаренко - 16-18% в среднем за год. Стоимость рыночной ипотеки в то же время будет оставаться на заградительном уровне. По оценкам эксперта РЭУ им. Г. В. Плеханова Светланы Фруминой, средняя ставка без государственной поддержки будет на пике и составит 27-29%. Похожие ставки ждут и в Совкомбанке - в среднем 27%. Значительно меньше ожидает "БКС Мир инвестиций" - 20-22%. "После сохранения ключевой ставки ожидания по дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики будут постепенно снижаться, что приведет к коррекции ипотечных ставок. К концу года ожидаем их снижение примерно до 22%, однако это все еще высокий уровень, сдерживающий кредитование", - заключил Грицкевич из ПСБ.
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4.7
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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финансы, банки, рф, дмитрий куликов, михаил васильев, алексей охорзин, псб, "бкс мир инвестиций", акра
Экономика, Финансы, Банки, РФ, Дмитрий Куликов, Михаил Васильев, Алексей Охорзин, ПСБ, "БКС Мир инвестиций", АКРА
06:16 03.01.2025
 
Ставки по вкладам в России в этом году останутся вблизи 20%

Аналитики: средняя ставка по вкладам в России в этом году останется вблизи 20%

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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Средняя ставкам по вкладам в России в этом году останется вблизи 20%, поскольку снижение ключевой ставки не ожидается раньше второго полугодия или вовсе будет отложено до следующего года, следует из консенсус-прогноза РИА Новости.
КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА
Аналитики ждут, что ЦБ РФ будет удерживать ключевую ставку исторически высокой ближайшие полгода - первое снижение прогнозируется не раньше второго полугодия.
"Я бы не ожидал снижений уровня ключевой ставки в первом полугодии 2025 года. А сценарии с первым снижением ставки в третьем квартале 2025 года я считаю по-прежнему реалистичными", - говорит директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.
С этим согласен и управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. "На снижение ключевой ставки стоит рассчитывать не ранее середины 2025 года, к концу следующего года ожидаем снижение ставки до 18%", - отмечает он.
Однако есть и более жесткие прогнозы: главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев считает, что снижение ключевой ставки начнётся лишь в 2026 году.
ВКЛАДЫ И ИПОТЕКА
На этом фоне средние ставки по вкладам и ипотеке продолжат оставаться высокими. Так, согласно консенсус-прогнозу, по депозитам в среднем за год россияне могут рассчитывать на доходность в 19,8% годовых, а вот ипотека обойдется в 25,6%.
Самые высокие ожидания от ставок по вкладам у замглавы "Почта банка" Алексея Охорзина - 24%. По его словам, такие показатели соответствуют рыночной конъюнктуре. А Грицкевич из ПСБ, наоборот, считает, что сейчас самое подходящее время зафиксировать доходность по вкладам.
"Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков к середине следующего года составит 19-20%, а к концу 2025 года – около 17%. Таким образом, имеет смысл зафиксировать текущие высокие ставки по вкладам на следующий год уже сейчас", - пояснил он.
В среднем ставку по вкладам в 18-19% за год ждут и в "БКС Мир инвестиций", а самые низкие ожидания у доцента факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксении Бондаренко - 16-18% в среднем за год.
Стоимость рыночной ипотеки в то же время будет оставаться на заградительном уровне. По оценкам эксперта РЭУ им. Г. В. Плеханова Светланы Фруминой, средняя ставка без государственной поддержки будет на пике и составит 27-29%. Похожие ставки ждут и в Совкомбанке - в среднем 27%. Значительно меньше ожидает "БКС Мир инвестиций" - 20-22%.
"После сохранения ключевой ставки ожидания по дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики будут постепенно снижаться, что приведет к коррекции ипотечных ставок. К концу года ожидаем их снижение примерно до 22%, однако это все еще высокий уровень, сдерживающий кредитование", - заключил Грицкевич из ПСБ.
 
ЭкономикаФинансыБанкиРФДмитрий КуликовМихаил ВасильевАлексей ОхорзинПСБ"БКС Мир инвестиций"АКРА
 
 
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