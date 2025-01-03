https://1prime.ru/20250103/rynok-aktsiy-854009776.html
Российский рынок акций снижается на старте первых торгов 2025 года
Российский рынок акций снижается на старте первых торгов 2025 года - 03.01.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снижается на старте первых торгов 2025 года
Российский рынок акций в начале торгов переходит к снижению на 0,4%, следует из данных Московской биржи. | 03.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-03T10:17+0300
2025-01-03T10:17+0300
2025-01-03T10:17+0300
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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов переходит к снижению на 0,4%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.07 мск снижается на 0,4%, до 2 871,63 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,45%, до 963,51 пункта. На старте торгов индекс Мосбиржи демонстрировал рост на 0,52%.
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россия, российский рынок акций, биржа
РОССИЯ, российский рынок акций, биржа
Российский рынок акций снижается на старте первых торгов 2025 года
Российский рынок акций в начале торгов переходит к снижению на 0,4%
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов переходит к снижению на 0,4%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.07 мск снижается на 0,4%, до 2 871,63 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,45%, до 963,51 пункта. На старте торгов индекс Мосбиржи демонстрировал рост на 0,52%.
Российский рынок акций ощутимо вырос в последнюю сессию 2024 года