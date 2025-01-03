S&P, Трамп и биткоин на старте

МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Вчера по итогам дня пара BTC/USDt повысилась на 2,53%, до $96984. За последние три дня рост с минимума $91530 составил 6,89%, достигнув отметки $97839. Биткоин проигнорировал укрепление доллара и падение индексов. Фондовые индексы развернулись вниз в середине торгового дня и закрылись с потерями, что привело рынок к пятому подряд падению. Промышленный индекс Dow Jones потерял 150 пунктов, в то время как индексы S&P 500 и Nasdaq Composite также закрылись падением. Спад возглавили несколько технологических гигантов: Apple закрылась на 2,6% ниже, а Tesla упала на 6% после сообщения о годовом снижении поставок электромобилей. В то же время Nvidia выросла более чем на 2%, и другие акции производителей чипов, такие как Micron Technologies и Marvell Technology, также показали рост. Сектор товаров длительного потребления оказался самым отстающим в индексе S&P 500 в четверг, потеряв 1,5%. При этом акции компаний сектора криптовалют и майнинга, наоборот, привлекли внимание инвесторов в четверг, когда Coinbase (COIN) и Microstrategy (MSTR) выросли на 3%. Напомню, что криптовалютные активы испытали сильную волатильность во второй половине декабря 2024 года. Рынок был взбудоражен жесткой позицией Федеральной резервной системы США, когда регулятор намекнул на меньшее количество снижений ставок в 2025 года на заседании FOMC 18 декабря. Из-за массовых распродаж и ликвидаций цена BTC упала на 15,53% с исторического максимума в $108353 до $91530 в понедельник. Однако настроения изменились в позитивную сторону после того, как MicroStrategy продолжила свои еженедельные закупки BTC. Майкл Сейлор удвоил ставку на амбициозную цель компании приобрести BTC на сумму $42 миллиарда в течение следующих 3 лет. Возвращение Дональда Трампа в Белый дом усилило оптимизм в отношении криптовалютной отрасли. Во время предвыборной кампании он пообещал заменить действующего главу Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Гэри Генслера, который активно преследовал различные криптовалютные компании. Генслер покинет свой пост уже в январе. Трамп также заявил о возможности создания стратегического резерва биткоина за счет покупки 1 миллиона биткоинов. В целом внешний фон для криптовалют остается позитивным. Пауэлл своей "ястребиной риторикой" охладил "бычий" рынок, сместив цену с основного сценария на второй сценарий. Покупателям нужно закрыть уровни выше $102000, чтобы не дать сформироваться "медвежьим" настроениям. Они стали заметнее и будут беспокоить покупателей до тех пор пока цена не обновит исторический максимум. Несмотря на возможное скорое восстановление цены до зоны $101000-$102000 стоит ожидать новых продаж и падения на фиксинге. По второму сценарию я рассматриваю сбор ликвидности под уровнем $90 тысяч перед новым ралли. Мои цели за биткоин на 2025 год остаются в силе - $130 тыс на март-апрель и $160 тыс на октябрь - ноябрь. Если сегодня на рынке сохранятся текущие настроения, то рост продолжится примерно до $98200. Поддержка находится на отметке $95500 (динамический уровень). В случае резкого разворота вверх S&P500 и вниз индекса доллара, можно рассмотреть цель $99500. Рынок тонкий после праздников, поэтому не удивляйтесь американским горкам.
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Вчера по итогам дня пара BTC/USDt повысилась на 2,53%, до $96984. За последние три дня рост с минимума $91530 составил 6,89%, достигнув отметки $97839. Биткоин проигнорировал укрепление доллара и падение индексов.
Фондовые индексы развернулись вниз в середине торгового дня и закрылись с потерями, что привело рынок к пятому подряд падению. Промышленный индекс Dow Jones потерял 150 пунктов, в то время как индексы S&P 500 и Nasdaq Composite также закрылись падением.
Спад возглавили несколько технологических гигантов: Apple закрылась на 2,6% ниже, а Tesla упала на 6% после сообщения о годовом снижении поставок электромобилей. В то же время Nvidia выросла более чем на 2%, и другие акции производителей чипов, такие как Micron Technologies и Marvell Technology, также показали рост. Сектор товаров длительного потребления оказался самым отстающим в индексе S&P 500 в четверг, потеряв 1,5%.
При этом акции компаний сектора криптовалют и майнинга, наоборот, привлекли внимание инвесторов в четверг, когда Coinbase (COIN) и Microstrategy (MSTR) выросли на 3%.
Напомню, что криптовалютные активы испытали сильную волатильность во второй половине декабря 2024 года. Рынок был взбудоражен жесткой позицией Федеральной резервной системы США, когда регулятор намекнул на меньшее количество снижений ставок в 2025 года на заседании FOMC 18 декабря.
Из-за массовых распродаж и ликвидаций цена BTC упала на 15,53% с исторического максимума в $108353 до $91530 в понедельник. Однако настроения изменились в позитивную сторону после того, как MicroStrategy продолжила свои еженедельные закупки BTC. Майкл Сейлор удвоил ставку на амбициозную цель компании приобрести BTC на сумму $42 миллиарда в течение следующих 3 лет.
Возвращение Дональда Трампа в Белый дом усилило оптимизм в отношении криптовалютной отрасли. Во время предвыборной кампании он пообещал заменить действующего главу Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Гэри Генслера, который активно преследовал различные криптовалютные компании. Генслер покинет свой пост уже в январе. Трамп также заявил о возможности создания стратегического резерва биткоина за счет покупки 1 миллиона биткоинов.
В целом внешний фон для криптовалют остается позитивным. Пауэлл своей "ястребиной риторикой" охладил "бычий" рынок, сместив цену с основного сценария на второй сценарий. Покупателям нужно закрыть уровни выше $102000, чтобы не дать сформироваться "медвежьим" настроениям. Они стали заметнее и будут беспокоить покупателей до тех пор пока цена не обновит исторический максимум. Несмотря на возможное скорое восстановление цены до зоны $101000-$102000 стоит ожидать новых продаж и падения на фиксинге. По второму сценарию я рассматриваю сбор ликвидности под уровнем $90 тысяч перед новым ралли. Мои цели за биткоин на 2025 год остаются в силе - $130 тыс на март-апрель и $160 тыс на октябрь - ноябрь.
Если сегодня на рынке сохранятся текущие настроения, то рост продолжится примерно до $98200. Поддержка находится на отметке $95500 (динамический уровень). В случае резкого разворота вверх S&P500 и вниз индекса доллара, можно рассмотреть цель $99500.
Рынок тонкий после праздников, поэтому не удивляйтесь американским горкам.
Источники: BitRiver, TradingView
Источники: BitRiver, TradingView
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.