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S&P, Трамп и биткоин на старте

S&P, Трамп и биткоин на старте - 03.01.2025, ПРАЙМ

S&P, Трамп и биткоин на старте

Вчера по итогам дня пара BTC/USDt повысилась на 2,53%, до $96984. За последние три дня рост с минимума $91530 составил 6,89%, достигнув отметки $97839. Биткоин... | 03.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-03T11:11+0300

2025-01-03T11:11+0300

2025-01-03T11:25+0300

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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Вчера по итогам дня пара BTC/USDt повысилась на 2,53%, до $96984. За последние три дня рост с минимума $91530 составил 6,89%, достигнув отметки $97839. Биткоин проигнорировал укрепление доллара и падение индексов. Фондовые индексы развернулись вниз в середине торгового дня и закрылись с потерями, что привело рынок к пятому подряд падению. Промышленный индекс Dow Jones потерял 150 пунктов, в то время как индексы S&P 500 и Nasdaq Composite также закрылись падением. Спад возглавили несколько технологических гигантов: Apple закрылась на 2,6% ниже, а Tesla упала на 6% после сообщения о годовом снижении поставок электромобилей. В то же время Nvidia выросла более чем на 2%, и другие акции производителей чипов, такие как Micron Technologies и Marvell Technology, также показали рост. Сектор товаров длительного потребления оказался самым отстающим в индексе S&P 500 в четверг, потеряв 1,5%. При этом акции компаний сектора криптовалют и майнинга, наоборот, привлекли внимание инвесторов в четверг, когда Coinbase (COIN) и Microstrategy (MSTR) выросли на 3%. Напомню, что криптовалютные активы испытали сильную волатильность во второй половине декабря 2024 года. Рынок был взбудоражен жесткой позицией Федеральной резервной системы США, когда регулятор намекнул на меньшее количество снижений ставок в 2025 года на заседании FOMC 18 декабря. Из-за массовых распродаж и ликвидаций цена BTC упала на 15,53% с исторического максимума в $108353 до $91530 в понедельник. Однако настроения изменились в позитивную сторону после того, как MicroStrategy продолжила свои еженедельные закупки BTC. Майкл Сейлор удвоил ставку на амбициозную цель компании приобрести BTC на сумму $42 миллиарда в течение следующих 3 лет. Возвращение Дональда Трампа в Белый дом усилило оптимизм в отношении криптовалютной отрасли. Во время предвыборной кампании он пообещал заменить действующего главу Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Гэри Генслера, который активно преследовал различные криптовалютные компании. Генслер покинет свой пост уже в январе. Трамп также заявил о возможности создания стратегического резерва биткоина за счет покупки 1 миллиона биткоинов. В целом внешний фон для криптовалют остается позитивным. Пауэлл своей "ястребиной риторикой" охладил "бычий" рынок, сместив цену с основного сценария на второй сценарий. Покупателям нужно закрыть уровни выше $102000, чтобы не дать сформироваться "медвежьим" настроениям. Они стали заметнее и будут беспокоить покупателей до тех пор пока цена не обновит исторический максимум. Несмотря на возможное скорое восстановление цены до зоны $101000-$102000 стоит ожидать новых продаж и падения на фиксинге. По второму сценарию я рассматриваю сбор ликвидности под уровнем $90 тысяч перед новым ралли. Мои цели за биткоин на 2025 год остаются в силе - $130 тыс на март-апрель и $160 тыс на октябрь - ноябрь. Если сегодня на рынке сохранятся текущие настроения, то рост продолжится примерно до $98200. Поддержка находится на отметке $95500 (динамический уровень). В случае резкого разворота вверх S&P500 и вниз индекса доллара, можно рассмотреть цель $99500. Рынок тонкий после праздников, поэтому не удивляйтесь американским горкам.

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2025

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций, биржа, дональд трамп, биткоин, курсы валют