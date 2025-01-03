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Российский рынок акций продолжает снижаться в первые часы торгов

Российский рынок акций продолжает снижаться в первые часы торгов - 03.01.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций продолжает снижаться в первые часы торгов

Российский рынок акций снижается, а юань растет к рублю в ходе первой торговой сессии в этом году, следует из данных Мосбиржи. | 03.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-03T11:47+0300

2025-01-03T11:47+0300

2025-01-03T11:47+0300

россия

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биржа

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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций снижается, а юань растет к рублю в ходе первой торговой сессии в этом году, следует из данных Мосбиржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 11.34 мск снижается на 1,49%, до 2 840,09 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,11%, до 947,39 пункта. Юань на Московской бирже в то же время растет на 11 копеек, до 13,81 рубля. Мартовский фьючерс нефти марки Brent дорожает на 0,01%, до 75,94 доллара за баррель. Сильное снижение демонстрируют акции ДВМП (-4,57%), префы "Мечела" (-4,26%), обыкновенные акции "Русснефти" (-3,84%), СПБ Биржи (-3,76%), "Северстали" (-3,56%). В то же время ощутимо растут акции "Абрау Дюрсо" (+1,61%), "Полюса" (+0,74%), "Камаза" (+0,71%), "Новабев Групп" (+0,59%), "Фармасинтеза" (+0,58%).

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