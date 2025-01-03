https://1prime.ru/20250103/rynok-aktsiy-854013619.html
Российский рынок акций падает в ходе торгов
Российский рынок акций падает в ходе торгов - 03.01.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций падает в ходе торгов
Российский рынок акций заметно снижается в середине основных торгов, а юань в то же время растет к рублю, следует из данных Мосбиржи. | 03.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-03T14:47+0300
2025-01-03T14:47+0300
2025-01-03T14:47+0300
россия
российский рынок акций
биржевые торги
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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций заметно снижается в середине основных торгов, а юань в то же время растет к рублю, следует из данных Мосбиржи. Юань на Московской бирже к 14.37 мск дорожал на 11 копеек, до 13,82 рубля. Мартовский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,33%, до 75,68 доллара за баррель. Статистика по ВВП и промпроизводству, которая будет выходить в конце января и начале февраля, может поспособствовать укреплению российской валюты, рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Индекс Мосбиржи к 14.37 мск снижался на 2,22%, до 2 819,15 пункта. "Российский рынок начал первый торговый день 2025 года с фиксации прибылей, которые инвесторы получили в последнюю неделю 2024 года. Также на котировки давит остановка транзита газа через Украину, о возобновлении которого не удалось договориться до конца прошлого года. В ближайшие недели волатильность может продолжиться, так как впереди ждут данные об инфляции за декабрь, начало президентского срока Дональда Трампа и ожидания по следующему заседанию ЦБ в феврале", - комментирует Никита Степанов из ФГ "Финам". "Негативную динамику можно объяснить тем, что 1 января Московская биржа перевела в третий уровень листинга бумаги эмитентов, зарегистрированных за рубежом и не завершивших процедуру редомициляции в Россию, а также запретом на покупку их бумаг для неквалифицированных инвесторов, что спровоцировало распродажи", - отметила Мильчакова. ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидеры роста сегодня вышли акции "Полюса", позитивно реагирующие на уверенное удорожание золота, а в аутсайдерах из-за неблагоприятной конъюнктуры на внешних рынках оказались бумаги "Русала", рассказала эксперт. В лидерах роста стоимости – акции "Вуш Холдинга" (+1,01%), "Абрау Дюрсо" ( 0,8%,), "Полюса" (+0,79%), префы "Сургутнефтегаза" (+0,24%), обыкновенные акции "Новабев Групп" (+0,2%). В лидерах снижения стоимости префы "Мечела" (-5,13%), обыкновенные акции ДВМП (-5,11%), "Русала" (-4,58%), "М.Видео" (-4,57%), АФК "Система" (-4,51%). ПРОГНОЗЫ Рынок акций закончит день в диапазоне 2750-2850 пунктов, считает Мильчакова. Ориентиры для рубля к доллару, евро и юаню на внебиржевом рынке: 109-111 рублей, 112-114 и 14,8-15,3 рубля соответственно, добавила она. "Индекс оттолкнулся от уровня сопротивления 2900 пунктов. Закрытие двух дней ниже него может привести к коррекции до уровней поддержки 2800 и 2750 пунктов", - отмечает Степанов. Эксперт ожидает закрытия в красной зоне.
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россия, российский рынок акций, биржевые торги
РОССИЯ, российский рынок акций, биржевые торги
Российский рынок акций падает в ходе торгов
Российский рынок акций снижается на 2,22 процента в ходе торгов
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций заметно снижается в середине основных торгов, а юань в то же время растет к рублю, следует из данных Мосбиржи.
Юань на Московской бирже к 14.37 мск дорожал на 11 копеек, до 13,82 рубля.
Мартовский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,33%, до 75,68 доллара за баррель.
Статистика по ВВП и промпроизводству, которая будет выходить в конце января и начале февраля, может поспособствовать укреплению российской валюты, рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
Индекс Мосбиржи к 14.37 мск снижался на 2,22%, до 2 819,15 пункта.
"Российский рынок начал первый торговый день 2025 года с фиксации прибылей, которые инвесторы получили в последнюю неделю 2024 года. Также на котировки давит остановка транзита газа через Украину, о возобновлении которого не удалось договориться до конца прошлого года. В ближайшие недели волатильность может продолжиться, так как впереди ждут данные об инфляции за декабрь, начало президентского срока Дональда Трампа и ожидания по следующему заседанию ЦБ в феврале", - комментирует Никита Степанов из ФГ "Финам".
"Негативную динамику можно объяснить тем, что 1 января Московская биржа перевела в третий уровень листинга бумаги эмитентов, зарегистрированных за рубежом и не завершивших процедуру редомициляции в Россию, а также запретом на покупку их бумаг для неквалифицированных инвесторов, что спровоцировало распродажи", - отметила Мильчакова.
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК
В лидеры роста сегодня вышли акции "Полюса", позитивно реагирующие на уверенное удорожание золота, а в аутсайдерах из-за неблагоприятной конъюнктуры на внешних рынках оказались бумаги "Русала", рассказала эксперт.
Российский рынок акций снижается на старте первых торгов 2025 года
В лидерах роста стоимости – акции "Вуш Холдинга" (+1,01%), "Абрау Дюрсо" ( 0,8%,), "Полюса" (+0,79%), префы "Сургутнефтегаза" (+0,24%), обыкновенные акции "Новабев Групп" (+0,2%).
В лидерах снижения стоимости префы "Мечела" (-5,13%), обыкновенные акции ДВМП (-5,11%), "Русала" (-4,58%), "М.Видео" (-4,57%), АФК "Система" (-4,51%).
Рынок акций закончит день в диапазоне 2750-2850 пунктов, считает Мильчакова. Ориентиры для рубля к доллару, евро и юаню на внебиржевом рынке: 109-111 рублей, 112-114 и 14,8-15,3 рубля соответственно, добавила она.
"Индекс оттолкнулся от уровня сопротивления 2900 пунктов. Закрытие двух дней ниже него может привести к коррекции до уровней поддержки 2800 и 2750 пунктов", - отмечает Степанов. Эксперт ожидает закрытия в красной зоне.