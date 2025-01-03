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США ввели санкции в отношении крупной китайской компании

США ввели санкции в отношении крупной китайской компании - 03.01.2025, ПРАЙМ

США ввели санкции в отношении крупной китайской компании

Министерство финансов США ввело санкции против китайской компании Integrity Technology Group (также известной как Yongxin Zhicheng), обвиняемой в содействии... | 03.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-03T18:44+0300

2025-01-03T18:44+0300

2025-01-03T18:45+0300

экономика

сша

китай

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МОСКВА, 3 янв – ПРАЙМ. Министерство финансов США ввело санкции против китайской компании Integrity Technology Group (также известной как Yongxin Zhicheng), обвиняемой в содействии государственным кибератакам, говорится в обнародованном в пятницу заявлении ведомства. В нем говорится, что Integrity Technology Group, акции которой торгуются на Шанхайской фондовой бирже, обвиняется в управлении ботнетом, связанным с хакерской группировкой Flax Typhoon. Данная группировка, по версии Федерального бюро расследований (ФБР) США, занимается кибершпионажем и совершает кибератаки на компьютерные и промышленные устройства по всему миру, подключенные к интернету.

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сша, китай