https://1prime.ru/20250103/sboy-854016465.html

Bild: во всех аэропортах Германии отключилась компьютерная система полиции

Bild: во всех аэропортах Германии отключилась компьютерная система полиции - 03.01.2025, ПРАЙМ

Bild: во всех аэропортах Германии отключилась компьютерная система полиции

Во всех аэропортах Германии произошел сбой полицейской компьютерной системы, выполняющей функции проверки данных пассажиров из государств, которые не входят в... | 03.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-03T18:30+0300

2025-01-03T18:30+0300

2025-01-03T18:42+0300

происшествия

германия

система

сбой

https://cdnn.1prime.ru/img/84039/73/840397351_0:244:3027:1946_1920x0_80_0_0_f64b75a53eb58f67dca8be88a67c9645.jpg

МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Во всех аэропортах Германии произошел сбой полицейской компьютерной системы, выполняющей функции проверки данных пассажиров из государств, которые не входят в Шенгенскую зону, передает издание Bild. В материале Bild со ссылкой на данные федеральной полиции указывается, что сбой полицейской системы затронул без исключения все воздушные гавани на немецкой территории, в связи с чем сотрудники вынуждены по старинке - вручную - сверять данные въезжающих пассажиров.В результате в аэропортах, как сообщает издание, возникли длинные очереди. При этом причины, приведшие к сбою полицейской компьютерной системы, пока не раскрываются.

https://1prime.ru/20241216/germaniya-853599787.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, система, сбой