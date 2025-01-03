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Bild: во всех аэропортах Германии отключилась компьютерная система полиции
Bild: во всех аэропортах Германии отключилась компьютерная система полиции - 03.01.2025, ПРАЙМ
Bild: во всех аэропортах Германии отключилась компьютерная система полиции
Во всех аэропортах Германии произошел сбой полицейской компьютерной системы, выполняющей функции проверки данных пассажиров из государств, которые не входят в... | 03.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-03T18:30+0300
2025-01-03T18:30+0300
2025-01-03T18:42+0300
происшествия
германия
система
сбой
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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Во всех аэропортах Германии произошел сбой полицейской компьютерной системы, выполняющей функции проверки данных пассажиров из государств, которые не входят в Шенгенскую зону, передает издание Bild. В материале Bild со ссылкой на данные федеральной полиции указывается, что сбой полицейской системы затронул без исключения все воздушные гавани на немецкой территории, в связи с чем сотрудники вынуждены по старинке - вручную - сверять данные въезжающих пассажиров.В результате в аэропортах, как сообщает издание, возникли длинные очереди. При этом причины, приведшие к сбою полицейской компьютерной системы, пока не раскрываются.
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германия, система, сбой
Происшествия, ГЕРМАНИЯ, Система, сбой
Bild: во всех аэропортах Германии отключилась компьютерная система полиции
Bild: в аэропортах ФРГ перестала работать система по сверке данных пассажиров
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Во всех аэропортах Германии произошел сбой полицейской компьютерной системы, выполняющей функции проверки данных пассажиров из государств, которые не входят в Шенгенскую зону, передает издание Bild.
В материале Bild со ссылкой на данные федеральной полиции указывается, что сбой полицейской системы затронул без исключения все воздушные гавани на немецкой территории, в связи с чем сотрудники вынуждены по старинке - вручную - сверять данные въезжающих пассажиров.
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В результате в аэропортах, как сообщает издание, возникли длинные очереди. При этом причины, приведшие к сбою полицейской компьютерной системы, пока не раскрываются.