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Nippon Steel намерена подать иск на власти США из-за решения Байдена - 03.01.2025, ПРАЙМ
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Nippon Steel намерена подать иск на власти США из-за решения Байдена
Nippon Steel намерена подать иск на власти США из-за решения Байдена - 03.01.2025, ПРАЙМ
Nippon Steel намерена подать иск на власти США из-за решения Байдена
Японский концерн Nippon Steel планирует подать в суд на правительство США после решения американского президента Джо Байдена заблокировать сделку на сумму почти | 03.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-03T19:50+0300
2025-01-03T19:50+0300
экономика
япония
иск
сша
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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Японский концерн Nippon Steel планирует подать в суд на правительство США после решения американского президента Джо Байдена заблокировать сделку на сумму почти 15 миллиардов долларов по приобретению концерном американской сталелитейной компании U.S. Steel, сообщает газета Nikkei. Байден в пятницу заблокировал сделку на сумму почти 15 миллиардов долларов по приобретению американской сталелитейной компании U.S. Steel японским концерном Nippon Steel, назвав её угрозой национальной безопасности. "Как стало известно Nikkei, Nippon Steel планирует подать в суд на правительство США по этому поводу", - сообщает газета. Как отмечается в материале, иск японского концерна будет сосредоточен на обзоре комитета по иностранным инвестициям США, который послужил основой для решения Байдена. Издание приводит заявление Nippon Steel и U.S. Steel, в котором те указали, что в постановлении президента США нет "убедительных доказательств" наличия проблемы в области национальной безопасности, и назвали решение Байдена "политическим".
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япония, иск, сша
Экономика, ЯПОНИЯ, иск, США
19:50 03.01.2025
 
Nippon Steel намерена подать иск на власти США из-за решения Байдена

Nikkei: Nippon Steel намерена подать иск на власти США из-за решения Байдена

© РИА Новости . Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Японский концерн Nippon Steel планирует подать в суд на правительство США после решения американского президента Джо Байдена заблокировать сделку на сумму почти 15 миллиардов долларов по приобретению концерном американской сталелитейной компании U.S. Steel, сообщает газета Nikkei.
Байден в пятницу заблокировал сделку на сумму почти 15 миллиардов долларов по приобретению американской сталелитейной компании U.S. Steel японским концерном Nippon Steel, назвав её угрозой национальной безопасности.
"Как стало известно Nikkei, Nippon Steel планирует подать в суд на правительство США по этому поводу", - сообщает газета.
Как отмечается в материале, иск японского концерна будет сосредоточен на обзоре комитета по иностранным инвестициям США, который послужил основой для решения Байдена.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2025
Байден заблокировал сделку на 15 миллиардов долларов
16:39
Издание приводит заявление Nippon Steel и U.S. Steel, в котором те указали, что в постановлении президента США нет "убедительных доказательств" наличия проблемы в области национальной безопасности, и назвали решение Байдена "политическим".
 
ЭкономикаЯПОНИЯискСША
 
 
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