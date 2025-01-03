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В США избрали спикера палаты представителей
В США избрали спикера палаты представителей - 03.01.2025, ПРАЙМ
В США избрали спикера палаты представителей
По итогам голосования спикером палаты представителей Соединенных Штатов вновь стал Майк Джонсон, занимавший этот пост ранее. | 03.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-03T22:46+0300
2025-01-03T22:46+0300
2025-01-03T22:58+0300
политика
палата представителей
майк джонсон
голосование
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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. По итогам голосования спикером палаты представителей Соединенных Штатов вновь стал Майк Джонсон, занимавший этот пост ранее. Трансляция заседания свидетельствует, что за Джонсона проголосовало достаточное количество конгрессменов, чтобы он снова получил пост спикера нижней палаты конгресса. Два однопартийца Джонсона, ранее отдавшие голоса за другого претендента, в итоге решили проголосовать за него.Джонсон стал спикером палаты представителей прошлого состава осенью 2023 года, когда был смещен его предшественник на этом посту Кевин Маккарти. Нижняя палата функционировала без спикера три недели, пока проходили выборы. Джонсон был утвержден с четвертой попытки.
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палата представителей, майк джонсон, голосование
Политика, Палата представителей, Майк Джонсон, голосование
В США избрали спикера палаты представителей
Голосование: спикером палаты представителей США вновь избран Майк Джонсон
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. По итогам голосования спикером палаты представителей Соединенных Штатов вновь стал Майк Джонсон, занимавший этот пост ранее.
Трансляция заседания свидетельствует, что за Джонсона проголосовало достаточное количество конгрессменов, чтобы он снова получил пост спикера нижней палаты конгресса. Два однопартийца Джонсона, ранее отдавшие голоса за другого претендента, в итоге решили проголосовать за него.
"Третья мировая": в США возмутились одним решением конгресса
Джонсон стал спикером палаты представителей прошлого состава осенью 2023 года, когда был смещен его предшественник на этом посту Кевин Маккарти. Нижняя палата функционировала без спикера три недели, пока проходили выборы. Джонсон был утвержден с четвертой попытки.