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На Западе забили тревогу из-за российской субмарины

На Западе забили тревогу из-за российской субмарины - 03.01.2025, ПРАЙМ

На Западе забили тревогу из-за российской субмарины

Российские подводные лодки проекта 885М "Ясень-М" могут неожиданно атаковать американские субмарины на близком расстоянии. Об этом пишет американское издание... | 03.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-03T12:18+0300

2025-01-03T12:18+0300

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МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Российские подводные лодки проекта 885М "Ясень-М" могут неожиданно атаковать американские субмарины на близком расстоянии. Об этом пишет американское издание National Interest. Отмечается, что такие подводные лодки предназначены для ведения боевых действий против вражеских субмарин и могут бесшумно подойти к ним благодаря своему ультра-тихому оборудованию, а затем внезапно нанести удар с использованием 533-миллиметровых торпед. Аналогично, они способны атаковать и надводные корабли.Кроме того, как подчеркивает издание, российские подлодки оснащены мощным ракетным вооружением, включая крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс", а также могут нести гиперзвуковой комплекс "Циркон". При этом отмечается, что США не располагают эффективными средствами защиты от гиперзвукового оружия."Американский флот (и флоты союзников по НАТО) полностью проигрывает в огневой мощи подлодкам "Ясень-М" российского Северного флота", — резюмируется в статье.Подлодки проекта 885 "Ясень" представляют собой серию российских многоцелевых подводных лодок четвертого поколения. Головной корабль проекта, АПЛ "Северодвинск", был введен в эксплуатацию в 2014 году. Начиная со второй лодки в серии, субмарины строились по модернизированному проекту "Ясень-М". В настоящее время в строю находится одна подлодка проекта 885 и четыре корабля проекта 885М.

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