https://1prime.ru/20250103/ssha-854012169.html
На Западе забили тревогу из-за российской субмарины
На Западе забили тревогу из-за российской субмарины - 03.01.2025, ПРАЙМ
На Западе забили тревогу из-за российской субмарины
Российские подводные лодки проекта 885М "Ясень-М" могут неожиданно атаковать американские субмарины на близком расстоянии. Об этом пишет американское издание... | 03.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-03T12:18+0300
2025-01-03T12:18+0300
2025-01-03T12:19+0300
вооружения
россия
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/02/848747146_0:32:3407:1948_1920x0_80_0_0_6f2689ce5d8731881eeef5ffff2f8f9e.jpg
МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Российские подводные лодки проекта 885М "Ясень-М" могут неожиданно атаковать американские субмарины на близком расстоянии. Об этом пишет американское издание National Interest. Отмечается, что такие подводные лодки предназначены для ведения боевых действий против вражеских субмарин и могут бесшумно подойти к ним благодаря своему ультра-тихому оборудованию, а затем внезапно нанести удар с использованием 533-миллиметровых торпед. Аналогично, они способны атаковать и надводные корабли.Кроме того, как подчеркивает издание, российские подлодки оснащены мощным ракетным вооружением, включая крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс", а также могут нести гиперзвуковой комплекс "Циркон". При этом отмечается, что США не располагают эффективными средствами защиты от гиперзвукового оружия."Американский флот (и флоты союзников по НАТО) полностью проигрывает в огневой мощи подлодкам "Ясень-М" российского Северного флота", — резюмируется в статье.Подлодки проекта 885 "Ясень" представляют собой серию российских многоцелевых подводных лодок четвертого поколения. Головной корабль проекта, АПЛ "Северодвинск", был введен в эксплуатацию в 2014 году. Начиная со второй лодки в серии, субмарины строились по модернизированному проекту "Ясень-М". В настоящее время в строю находится одна подлодка проекта 885 и четыре корабля проекта 885М.
https://1prime.ru/20250102/prognozy-854007278.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/02/848747146_384:0:3024:1980_1920x0_80_0_0_3f098504b6ca20edb847f1c8e66d6854.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша
На Западе забили тревогу из-за российской субмарины
NI: США нечего противопоставить подлодкам типа "Ясень-М"
МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Российские подводные лодки проекта 885М "Ясень-М" могут неожиданно атаковать американские субмарины на близком расстоянии. Об этом пишет американское издание National Interest.
Отмечается, что такие подводные лодки предназначены для ведения боевых действий против вражеских субмарин и могут бесшумно подойти к ним благодаря своему ультра-тихому оборудованию, а затем внезапно нанести удар с использованием 533-миллиметровых торпед. Аналогично, они способны атаковать и надводные корабли.
Кроме того, как подчеркивает издание, российские подлодки оснащены мощным ракетным вооружением, включая крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс", а также могут нести гиперзвуковой комплекс "Циркон". При этом отмечается, что США не располагают эффективными средствами защиты от гиперзвукового оружия.
"Американский флот (и флоты союзников по НАТО) полностью проигрывает в огневой мощи подлодкам "Ясень-М" российского Северного флота", — резюмируется в статье.
Подлодки проекта 885 "Ясень" представляют собой серию российских многоцелевых подводных лодок четвертого поколения. Головной корабль проекта, АПЛ "Северодвинск", был введен в эксплуатацию в 2014 году. Начиная со второй лодки в серии, субмарины строились по модернизированному проекту "Ясень-М". В настоящее время в строю находится одна подлодка проекта 885 и четыре корабля проекта 885М.
В США проверили, насколько оправдались мрачные прогнозы в отношении России