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Суд принял решение по задержанному Финляндией танкеру Eagle S

Суд принял решение по задержанному Финляндией танкеру Eagle S - 03.01.2025, ПРАЙМ

Суд принял решение по задержанному Финляндией танкеру Eagle S

Окружной суд Хельсинки отказал компании-владельцу задержанного в Финляндии танкера Eagle S в отмене ареста судна, сообщает газета Helsingin Sanomat. | 03.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-03T16:53+0300

2025-01-03T16:53+0300

2025-01-03T16:54+0300

происшествия

танкер

арест

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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Окружной суд Хельсинки отказал компании-владельцу задержанного в Финляндии танкера Eagle S в отмене ареста судна, сообщает газета Helsingin Sanomat. Финская полиция задержала танкер Eagle S в связи с подозрениями в причастности судна к отключению подводного электрокабеля EstLink 2, соединяющего Финляндию и Эстонию. "В пятницу днем окружной суд Хельсинки принял решение не снимать арест с судна Eagle S", - говорится в публикации. Процесс проходил за закрытыми дверями. Тридцатого декабря газета Helsingin Sanomat сообщила, что адвокат Герман Юнгберг, представляющий интересы компании-владельца танкера Caravella и экипажа задержанного судна, подал судебный иск с требованием аннулировать арест, наложенный на танкер финскими властями. Полиция Финляндии ранее сообщила, что в состав экипажа танкера входят более 20 человек, они являются гражданами Индии и Грузии. Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредило кабель EstLink 2. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Правоохранители расследуют дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Руководством уголовного расследования занимается Центральная криминальная полиция Финляндии. Между Эстонией и Финляндией проложены два электрических соединения. Электрокабель EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, а EstLink 2 мощностью 650 МВт - в 2014 году. Последний состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 145 километров проложены под водой.

https://1prime.ru/20250102/tanker-854001751.html

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танкер, арест