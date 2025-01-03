https://1prime.ru/20250103/tarify-853860431.html

Эти услуги не подорожают с 1 января вопреки инфляции

Эти услуги не подорожают с 1 января вопреки инфляции - 03.01.2025, ПРАЙМ

Эти услуги не подорожают с 1 января вопреки инфляции

С 1 января 2025 года тарифы на оплату ЖКУ не поменяются - это произойдет с 1 июля. В среднем по стране подорожание составит 11,9% в том числе на электроэнергию... | 03.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-03T08:00+0300

2025-01-03T08:00+0300

2025-01-03T08:00+0300

инфляция в россии

тарифы на электроэнергию

тарифы жкх

оплата жкх

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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. С 1 января 2025 года тарифы на оплату ЖКУ не поменяются - это произойдет с 1 июля. В среднем по стране подорожание составит 11,9% в том числе на электроэнергию тарифы вырастут на 12,6% на газ на 10,3%. По регионам темпы роста тарифов ЖКУ будут различаться в соответствии с утвержденными правительством предельными индексами повышения платы за услуги ЖКХ.Больше всего вырастет их стоимость в Пермском крае - на 21,1%, в Архангельской области - на 20%, в Кемеровской области - на 19,8%, в республике Северная Осетия-Алания - на 19,1%, в республике Мордовия и Челябинской области - на 18%, в республике Ингушетия - на 17,6%, в республиках Дагестан и Татарстан - на 17,5%. Меньше всего тарифы будут повышены в Амурской области - на 8,6%, в республике Алтай - на 8,8%, Ханты-Мансийском АО - на 9%. Правительство оставило за регионами право определять, насколько повысится плата за тепло и воду, главное - не выйти за пределы индекса. Предельный индекс в Москве составит 15%, в Московской области - 13,3%. Услуги ЖКХ традиционно дорожают летом, чтобы не добавлять лишние компоненты к и без того высокой инфляции начала года. Их рост обычно происходит в рамках инфляции или немного ее превышает. Так, с 1 июля 2024 года тарифы повысились в среднем по стране на 9,8%. С 1 июля 2026 года предполагается дальнейший рост тарифов на 5,4%. Это, с одной стороны, отражает темп инфляции в стране, а с другой - повысит размер оплаты услуг ЖКХ, а также себестоимость производства промышленной продукции. Фактически повышение тарифов ведет к усилению инфляции издержек, бороться с которой можно только путем внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий, а также с помощью роста производительности труда.Автор - Светлана Сазанова, доцент кафедры институциональной экономики Государственного университета управления

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Светлана Сазанова https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/18/852394417_0:280:720:1000_100x100_80_0_0_3062865799d36866a51caae0bf658ff1.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Светлана Сазанова https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/18/852394417_0:280:720:1000_100x100_80_0_0_3062865799d36866a51caae0bf658ff1.jpg

инфляция в россии, тарифы на электроэнергию, тарифы жкх, оплата жкх