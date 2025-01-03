https://1prime.ru/20250103/telegram-854016709.html
В мессенджере Telegram появились новые функции
В мессенджере Telegram появились новые функции - 03.01.2025, ПРАЙМ
В мессенджере Telegram появились новые функции
Пользователи мессенджера Telegram после нового обновления могут ставить фильтры в поиске сообщений и сканировать QR-коды, сообщил мессенджер в блоге. | 03.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-03T18:47+0300
2025-01-03T18:47+0300
2025-01-03T18:47+0300
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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Пользователи мессенджера Telegram после нового обновления могут ставить фильтры в поиске сообщений и сканировать QR-коды, сообщил мессенджер в блоге. "Мы добавили на поисковую вкладку "Чаты" дополнительные фильтры для результатов - они позволяют уточнить выдачу и просмотреть результаты поиска отдельно по личным чатам, группам или каналам", - сообщила компания. Также камера в приложении на Android и iOS теперь распознает QR-коды и открывает ссылки в выбранном пользователем браузере по умолчанию без необходимости переключаться между приложениями, сообщает компания. Среди других обновлений мессенджера также коллекционные подарки, которые можно передавать другим пользователям или выставить на аукцион на NFT-площадках, реакции на служебные сообщения (такие, как сообщение о присоединении пользователя к группе или пропущенном звонке) и авторские эмодзи в названиях папок. Кроме того, появилась и сторонняя верификация: "теперь официальные сторонние сервисы могут присваивать профилям пользователей и чатам дополнительные значки, свидетельствующие о подлинности аккаунта", говорится в блоге.
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telegram, функции
В мессенджере Telegram появились новые функции
В Telegram стало можно ставить фильтры в поиске сообщений и сканировать QR-коды
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Пользователи мессенджера Telegram после нового обновления могут ставить фильтры в поиске сообщений и сканировать QR-коды, сообщил мессенджер в блоге.
"Мы добавили на поисковую вкладку "Чаты" дополнительные фильтры для результатов - они позволяют уточнить выдачу и просмотреть результаты поиска отдельно по личным чатам, группам или каналам", - сообщила компания.
Также камера в приложении на Android и iOS теперь распознает QR-коды и открывает ссылки в выбранном пользователем браузере по умолчанию без необходимости переключаться между приложениями, сообщает компания.
Среди других обновлений мессенджера также коллекционные подарки, которые можно передавать другим пользователям или выставить на аукцион на NFT-площадках, реакции на служебные сообщения (такие, как сообщение о присоединении пользователя к группе или пропущенном звонке) и авторские эмодзи в названиях папок.
МВД предупредило о новой схеме мошенничестве в Telegram
Кроме того, появилась и сторонняя верификация: "теперь официальные сторонние сервисы могут присваивать профилям пользователей и чатам дополнительные значки, свидетельствующие о подлинности аккаунта", говорится в блоге.