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В мессенджере Telegram появились новые функции - 03.01.2025, ПРАЙМ
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В мессенджере Telegram появились новые функции
В мессенджере Telegram появились новые функции - 03.01.2025, ПРАЙМ
В мессенджере Telegram появились новые функции
Пользователи мессенджера Telegram после нового обновления могут ставить фильтры в поиске сообщений и сканировать QR-коды, сообщил мессенджер в блоге. | 03.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-03T18:47+0300
2025-01-03T18:47+0300
telegram
функции
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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Пользователи мессенджера Telegram после нового обновления могут ставить фильтры в поиске сообщений и сканировать QR-коды, сообщил мессенджер в блоге. "Мы добавили на поисковую вкладку "Чаты" дополнительные фильтры для результатов - они позволяют уточнить выдачу и просмотреть результаты поиска отдельно по личным чатам, группам или каналам", - сообщила компания. Также камера в приложении на Android и iOS теперь распознает QR-коды и открывает ссылки в выбранном пользователем браузере по умолчанию без необходимости переключаться между приложениями, сообщает компания. Среди других обновлений мессенджера также коллекционные подарки, которые можно передавать другим пользователям или выставить на аукцион на NFT-площадках, реакции на служебные сообщения (такие, как сообщение о присоединении пользователя к группе или пропущенном звонке) и авторские эмодзи в названиях папок. Кроме того, появилась и сторонняя верификация: "теперь официальные сторонние сервисы могут присваивать профилям пользователей и чатам дополнительные значки, свидетельствующие о подлинности аккаунта", говорится в блоге.
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telegram, функции
Telegram, Функции
18:47 03.01.2025
 
В мессенджере Telegram появились новые функции

В Telegram стало можно ставить фильтры в поиске сообщений и сканировать QR-коды

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк" Мессенджер Telegram на экране телефона
 Мессенджер Telegram на экране телефона - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Пользователи мессенджера Telegram после нового обновления могут ставить фильтры в поиске сообщений и сканировать QR-коды, сообщил мессенджер в блоге.
"Мы добавили на поисковую вкладку "Чаты" дополнительные фильтры для результатов - они позволяют уточнить выдачу и просмотреть результаты поиска отдельно по личным чатам, группам или каналам", - сообщила компания.
Также камера в приложении на Android и iOS теперь распознает QR-коды и открывает ссылки в выбранном пользователем браузере по умолчанию без необходимости переключаться между приложениями, сообщает компания.
Среди других обновлений мессенджера также коллекционные подарки, которые можно передавать другим пользователям или выставить на аукцион на NFT-площадках, реакции на служебные сообщения (такие, как сообщение о присоединении пользователя к группе или пропущенном звонке) и авторские эмодзи в названиях папок.
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Кроме того, появилась и сторонняя верификация: "теперь официальные сторонние сервисы могут присваивать профилям пользователей и чатам дополнительные значки, свидетельствующие о подлинности аккаунта", говорится в блоге.
 
TelegramФункции
 
 
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