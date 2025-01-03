https://1prime.ru/20250103/telegram-854016709.html

В мессенджере Telegram появились новые функции

В мессенджере Telegram появились новые функции - 03.01.2025, ПРАЙМ

В мессенджере Telegram появились новые функции

Пользователи мессенджера Telegram после нового обновления могут ставить фильтры в поиске сообщений и сканировать QR-коды, сообщил мессенджер в блоге. | 03.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-03T18:47+0300

2025-01-03T18:47+0300

2025-01-03T18:47+0300

telegram

функции

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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Пользователи мессенджера Telegram после нового обновления могут ставить фильтры в поиске сообщений и сканировать QR-коды, сообщил мессенджер в блоге. "Мы добавили на поисковую вкладку "Чаты" дополнительные фильтры для результатов - они позволяют уточнить выдачу и просмотреть результаты поиска отдельно по личным чатам, группам или каналам", - сообщила компания. Также камера в приложении на Android и iOS теперь распознает QR-коды и открывает ссылки в выбранном пользователем браузере по умолчанию без необходимости переключаться между приложениями, сообщает компания. Среди других обновлений мессенджера также коллекционные подарки, которые можно передавать другим пользователям или выставить на аукцион на NFT-площадках, реакции на служебные сообщения (такие, как сообщение о присоединении пользователя к группе или пропущенном звонке) и авторские эмодзи в названиях папок. Кроме того, появилась и сторонняя верификация: "теперь официальные сторонние сервисы могут присваивать профилям пользователей и чатам дополнительные значки, свидетельствующие о подлинности аккаунта", говорится в блоге.

https://1prime.ru/20241226/moshenniki-853880858.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

telegram, функции