https://1prime.ru/20250103/terakt-854014667.html

Замначальника инфраструктурной инспекции РЖД обвинили в подготовке теракта

Замначальника инфраструктурной инспекции РЖД обвинили в подготовке теракта - 03.01.2025, ПРАЙМ

Замначальника инфраструктурной инспекции РЖД обвинили в подготовке теракта

Решением московского суда заключен под стражу замначальника инспекции центра техаудита инфраструктурной инспекции ОАО РЖД Юрий Мартьянов, обвиняемый в... | 03.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-03T15:59+0300

2025-01-03T15:59+0300

2025-01-03T16:00+0300

происшествия

ржд

обвинение

теракт

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МОСКВА, 3 янв – ПРАЙМ. Решением московского суда заключен под стражу замначальника инспекции центра техаудита инфраструктурной инспекции ОАО РЖД Юрий Мартьянов, обвиняемый в подготовке к теракту, свидетельствует официальная судебная документация, с которой ознакомилось РИА Новости.Как отмечается, в настоящий момент обвиненному сотруднику РЖД продлили меру пресечения до 22 февраля текущего года. Ему вменяется часть 1 статьи 30, пункта "а" части 2 статьи 205 УК РФ (подготовка к теракту). Ранее был заключен под стражу ведущего специалиста инфраструктурной инспекции центра технического аудита РЖД Алексея Демченко, обвиненный в участии в террористической организации "Артподготовка". Как следует из материалов дела, Демченко вину не признает.

https://1prime.ru/20250102/terakt-854001559.html

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ржд, обвинение, теракт