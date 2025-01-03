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Замначальника инфраструктурной инспекции РЖД обвинили в подготовке теракта - 03.01.2025, ПРАЙМ
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Замначальника инфраструктурной инспекции РЖД обвинили в подготовке теракта
Замначальника инфраструктурной инспекции РЖД обвинили в подготовке теракта - 03.01.2025, ПРАЙМ
Замначальника инфраструктурной инспекции РЖД обвинили в подготовке теракта
Решением московского суда заключен под стражу замначальника инспекции центра техаудита инфраструктурной инспекции ОАО РЖД Юрий Мартьянов, обвиняемый в... | 03.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-03T15:59+0300
2025-01-03T16:00+0300
происшествия
ржд
обвинение
теракт
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МОСКВА, 3 янв – ПРАЙМ. Решением московского суда заключен под стражу замначальника инспекции центра техаудита инфраструктурной инспекции ОАО РЖД Юрий Мартьянов, обвиняемый в подготовке к теракту, свидетельствует официальная судебная документация, с которой ознакомилось РИА Новости.Как отмечается, в настоящий момент обвиненному сотруднику РЖД продлили меру пресечения до 22 февраля текущего года. Ему вменяется часть 1 статьи 30, пункта "а" части 2 статьи 205 УК РФ (подготовка к теракту). Ранее был заключен под стражу ведущего специалиста инфраструктурной инспекции центра технического аудита РЖД Алексея Демченко, обвиненный в участии в террористической организации "Артподготовка". Как следует из материалов дела, Демченко вину не признает.
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ржд, обвинение, теракт
Происшествия, РЖД, обвинение, теракт
15:59 03.01.2025 (обновлено: 16:00 03.01.2025)
 
Замначальника инфраструктурной инспекции РЖД обвинили в подготовке теракта

Суд: замглавы инфраструктурной инспекции РЖД обвиняется в подготовке теракта

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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МОСКВА, 3 янв – ПРАЙМ. Решением московского суда заключен под стражу замначальника инспекции центра техаудита инфраструктурной инспекции ОАО РЖД Юрий Мартьянов, обвиняемый в подготовке к теракту, свидетельствует официальная судебная документация, с которой ознакомилось РИА Новости.
Как отмечается, в настоящий момент обвиненному сотруднику РЖД продлили меру пресечения до 22 февраля текущего года. Ему вменяется часть 1 статьи 30, пункта "а" части 2 статьи 205 УК РФ (подготовка к теракту).
Крокус Сити Холл - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2025
Раскрыты новые подробности об исполнителях теракта в "Крокусе"
Вчера, 13:50
Ранее был заключен под стражу ведущего специалиста инфраструктурной инспекции центра технического аудита РЖД Алексея Демченко, обвиненный в участии в террористической организации "Артподготовка". Как следует из материалов дела, Демченко вину не признает.
 
ПроисшествияРЖДобвинениетеракт
 
 
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