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"Жалкий и детский". Сийярто оценил жест Польши в адрес Венгрии
"Жалкий и детский". Сийярто оценил жест Польши в адрес Венгрии - 03.01.2025, ПРАЙМ
"Жалкий и детский". Сийярто оценил жест Польши в адрес Венгрии
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто охарактеризовал как "жалкое и детское" решение Министерства иностранных дел Польши не приглашать венгерского посла на... | 03.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-03T22:04+0300
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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто охарактеризовал как "жалкое и детское" решение Министерства иностранных дел Польши не приглашать венгерского посла на инаугурацию польского председательства в Европейском союзе, сообщили в венгерском внешнеэкономическом ведомстве.Ситуация заключается в том, что польский МИД Польши решил отозвать приглашение венгерского посла на инаугурацию председательства в Евросоюзе. "По словам министра иностранных дел Петера Сийярто, в связи с решением польского коллеги-министра иностранных дел есть два конкурирующих выражения: жалкий и детский", - говорится в заявлении министерства. Варшава приняла председательство в Евросоюзе на полгода в первый день 2025 года, но инаугурация намечена на 3 января. Посол Венгрии изначально был приглашен на торжественную церемонию и даже подтвердил свое участие. Отношения между Польшей и Венгрией резко ухудшились в связи с тем, что Будапешт предоставил убежище польскому экс-замминистра юстиции Марчину Романовскому, которого на родине подозревают в крупных хищениях. Комментируя решение венгерских властей, в Варшаве назвали его "оскорблением граждан и польских властей".
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польша, ес
"Жалкий и детский". Сийярто оценил жест Польши в адрес Венгрии
Сийярто назвал "жалким и детским" решение Польши в отношении Венгрии
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто охарактеризовал как "жалкое и детское" решение Министерства иностранных дел Польши не приглашать венгерского посла на инаугурацию польского председательства в Европейском союзе, сообщили в венгерском внешнеэкономическом ведомстве.
Ситуация заключается в том, что польский МИД Польши решил отозвать приглашение венгерского посла на инаугурацию председательства в Евросоюзе.
"По словам министра иностранных дел Петера Сийярто, в связи с решением польского коллеги-министра иностранных дел есть два конкурирующих выражения: жалкий и детский", - говорится в заявлении министерства.
Варшава приняла председательство в Евросоюзе на полгода в первый день 2025 года, но инаугурация намечена на 3 января.
Польша хочет получить средства из европейского фонда восстановления
Посол Венгрии изначально был приглашен на торжественную церемонию и даже подтвердил свое участие.
Отношения между Польшей и Венгрией резко ухудшились в связи с тем, что Будапешт предоставил убежище польскому экс-замминистра юстиции Марчину Романовскому, которого на родине подозревают в крупных хищениях. Комментируя решение венгерских властей, в Варшаве назвали его "оскорблением граждан и польских властей".