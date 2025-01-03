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Пушков оценил зависимость Украины от помощи Запада

Пушков оценил зависимость Украины от помощи Запада - 03.01.2025, ПРАЙМ

Пушков оценил зависимость Украины от помощи Запада

В 2024 году, согласно официальным данным Украины, западные страны оказали финансовую помощь Киеву в 41,7 миллиарда долларов, не включая военные расходы. Об этом | 03.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-03T15:56+0300

2025-01-03T15:56+0300

2025-01-03T15:56+0300

россия

украина

запад

военная помощь украине

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МОСКВА, 3 янв – ПРАЙМ. В 2024 году, согласно официальным данным Украины, западные страны оказали финансовую помощь Киеву в 41,7 миллиарда долларов, не включая военные расходы. Об этом рассказал сенатор Алексей Пушков, подчеркнув, что Украина не сможет выжить без поддержки Запада."В 2024 году, только по официальным украинским данным, западные партнеры (ЕС, США, Британия, Япония, Канада, Австралия, МВФ, Всемирный банк) направили Украине 41,7 миллиардов долларов, и это без учета огромной военной помощи. Эта сумма равна примерно половине нынешнего реального ВВП Украины",— написал Пушков в своем Telegram-канале.Кроме того, он выразил сомнение в достоверности оценок Всемирного банка, который определяет ВВП Украины в 175 миллиардов долларов, поскольку с 2013 года страна утратила несколько промышленных регионов и столкнулась с миграцией примерно 8 миллионов человек в Европу, что, безусловно, оказало негативное влияние на экономику.Кроме того, российский политик добавил, что украинский государственный долг превышает 145 миллиардов долларов, что составляет около 200 процентов реального ВВП. По его словам, эти данные подтверждают, что без значительной финансовой помощи со стороны Запада Украина не способна функционировать.

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россия, украина, запад, военная помощь украине