Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пушков оценил зависимость Украины от помощи Запада - 03.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250103/ukraina-854014549.html
Пушков оценил зависимость Украины от помощи Запада
Пушков оценил зависимость Украины от помощи Запада - 03.01.2025, ПРАЙМ
Пушков оценил зависимость Украины от помощи Запада
В 2024 году, согласно официальным данным Украины, западные страны оказали финансовую помощь Киеву в 41,7 миллиарда долларов, не включая военные расходы. Об этом | 03.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-03T15:56+0300
2025-01-03T15:56+0300
россия
украина
запад
военная помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84231/95/842319579_0:0:3147:1771_1920x0_80_0_0_4dc851dc7dccf731768d37db5db9060b.jpg
МОСКВА, 3 янв – ПРАЙМ. В 2024 году, согласно официальным данным Украины, западные страны оказали финансовую помощь Киеву в 41,7 миллиарда долларов, не включая военные расходы. Об этом рассказал сенатор Алексей Пушков, подчеркнув, что Украина не сможет выжить без поддержки Запада."В 2024 году, только по официальным украинским данным, западные партнеры (ЕС, США, Британия, Япония, Канада, Австралия, МВФ, Всемирный банк) направили Украине 41,7 миллиардов долларов, и это без учета огромной военной помощи. Эта сумма равна примерно половине нынешнего реального ВВП Украины",— написал Пушков в своем Telegram-канале.Кроме того, он выразил сомнение в достоверности оценок Всемирного банка, который определяет ВВП Украины в 175 миллиардов долларов, поскольку с 2013 года страна утратила несколько промышленных регионов и столкнулась с миграцией примерно 8 миллионов человек в Европу, что, безусловно, оказало негативное влияние на экономику.Кроме того, российский политик добавил, что украинский государственный долг превышает 145 миллиардов долларов, что составляет около 200 процентов реального ВВП. По его словам, эти данные подтверждают, что без значительной финансовой помощи со стороны Запада Украина не способна функционировать.
https://1prime.ru/20250102/ukraina-854000133.html
украина
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84231/95/842319579_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0bf6d179e0cfcfd2c28cac92fd4bea0a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, запад, военная помощь украине
РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, военная помощь Украине
15:56 03.01.2025
 
Пушков оценил зависимость Украины от помощи Запада

Пушков: Украина нежизнеспособна без финансовой помощи Запада

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 янв – ПРАЙМ. В 2024 году, согласно официальным данным Украины, западные страны оказали финансовую помощь Киеву в 41,7 миллиарда долларов, не включая военные расходы. Об этом рассказал сенатор Алексей Пушков, подчеркнув, что Украина не сможет выжить без поддержки Запада.
"В 2024 году, только по официальным украинским данным, западные партнеры (ЕС, США, Британия, Япония, Канада, Австралия, МВФ, Всемирный банк) направили Украине 41,7 миллиардов долларов, и это без учета огромной военной помощи. Эта сумма равна примерно половине нынешнего реального ВВП Украины",— написал Пушков в своем Telegram-канале.
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2025
Пушков раскрыл, чего боятся украинские власти
Вчера, 12:04
Кроме того, он выразил сомнение в достоверности оценок Всемирного банка, который определяет ВВП Украины в 175 миллиардов долларов, поскольку с 2013 года страна утратила несколько промышленных регионов и столкнулась с миграцией примерно 8 миллионов человек в Европу, что, безусловно, оказало негативное влияние на экономику.
Кроме того, российский политик добавил, что украинский государственный долг превышает 145 миллиардов долларов, что составляет около 200 процентов реального ВВП. По его словам, эти данные подтверждают, что без значительной финансовой помощи со стороны Запада Украина не способна функционировать.
 
РОССИЯУКРАИНАЗАПАДвоенная помощь Украине
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала