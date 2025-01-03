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В ВТБ предупредили о снижении спроса на лизинг нефтегазового оборудования
В ВТБ предупредили о снижении спроса на лизинг нефтегазового оборудования - 03.01.2025, ПРАЙМ
В ВТБ предупредили о снижении спроса на лизинг нефтегазового оборудования
Ужесточение денежно-кредитной политики и рост затрат будут оказывать давление на российские нефтегазовые компании, что может привести к снижению спроса на... | 03.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-03T14:06+0300
2025-01-03T14:06+0300
2025-01-03T14:06+0300
энергетика
россия
втб лизинг
нефтегазовый сектор
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МОСКВА, 3 янв – ПРАЙМ. Ужесточение денежно-кредитной политики и рост затрат будут оказывать давление на российские нефтегазовые компании, что может привести к снижению спроса на лизинг оборудования для отрасли, такое мнение выразил РИА Новости гендиректор "ВТБ Лизинг" Антон Мусатов. "Ужесточение денежно-кредитной политики и рост затрат будут оказывать давление на компании, занимающиеся добычей и переработкой нефти и газа. Это может приводить к пересмотру тарифов нефтесервисными компаниями и ухудшать их рентабельность. Дополнительно потенциальный рост отрасли сдерживает действующая в рамках ОПЕК квота на добычу нефти. Все это впоследствии может снижать спрос на лизинг нефтегазового оборудования", - пояснил Мусатов. По его словам, сдерживающим фактором для нефтегазового комплекса также остаётся зависимость от импортного оборудования и рост стоимости его компонентов. При этом локализация оборудования внутри страны должна помочь отрасли. "Одной из мер поддержки отрасли станет анонсированный Минпромторгом России механизм кешбэка на российское оборудование для топливно-энергетического комплекса. Инструмент предполагает возмещение покупателю разницы между стоимостью отечественного оборудования, приобретаемого по долгосрочному договору поставки, и его иностранного аналога. Приём заявок от компаний на получение кешбэка уже стартовал в конце 2024 года", - отметил Мусатов. Он добавил, что техническое переоснащение отдельных сегментов поддерживают импорт оборудования из Китая и инструменты лизингового финансирования. При этом по-прежнему существенная доля оборудования для бурения в России требует модернизации.
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россия, втб лизинг, нефтегазовый сектор
Энергетика, РОССИЯ, ВТБ лизинг, нефтегазовый сектор
В ВТБ предупредили о снижении спроса на лизинг нефтегазового оборудования
"ВТБ Лизинг" видит риски снижения спроса на лизинг нефтегазового оборудования
МОСКВА, 3 янв – ПРАЙМ. Ужесточение денежно-кредитной политики и рост затрат будут оказывать давление на российские нефтегазовые компании, что может привести к снижению спроса на лизинг оборудования для отрасли, такое мнение выразил РИА Новости гендиректор "ВТБ Лизинг" Антон Мусатов.
"Ужесточение денежно-кредитной политики и рост затрат будут оказывать давление на компании, занимающиеся добычей и переработкой нефти и газа. Это может приводить к пересмотру тарифов нефтесервисными компаниями и ухудшать их рентабельность. Дополнительно потенциальный рост отрасли сдерживает действующая в рамках ОПЕК квота на добычу нефти. Все это впоследствии может снижать спрос на лизинг нефтегазового оборудования", - пояснил Мусатов.
По его словам, сдерживающим фактором для нефтегазового комплекса также остаётся зависимость от импортного оборудования и рост стоимости его компонентов. При этом локализация оборудования внутри страны должна помочь отрасли.
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"Одной из мер поддержки отрасли станет анонсированный Минпромторгом России механизм кешбэка на российское оборудование для топливно-энергетического комплекса. Инструмент предполагает возмещение покупателю разницы между стоимостью отечественного оборудования, приобретаемого по долгосрочному договору поставки, и его иностранного аналога. Приём заявок от компаний на получение кешбэка уже стартовал в конце 2024 года", - отметил Мусатов.
Он добавил, что техническое переоснащение отдельных сегментов поддерживают импорт оборудования из Китая и инструменты лизингового финансирования. При этом по-прежнему существенная доля оборудования для бурения в России требует модернизации.