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Юань открывает первые торги 2025 года ростом
Юань открывает первые торги 2025 года ростом - 03.01.2025, ПРАЙМ
Юань открывает первые торги 2025 года ростом
Курс рубля в начале торгов снижается к юаню: курс китайской валюты повышается до 13,73 рубля, следует из данных Московской биржи. | 03.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-03T10:16+0300
2025-01-03T10:16+0300
2025-01-03T10:16+0300
россия
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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов снижается к юаню: курс китайской валюты повышается до 13,73 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск растет на 3 копейки по отношению к предыдущему закрытию, до 13,73 рубля.
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россия, курсы валют, юань
РОССИЯ, курсы валют, юань
Юань открывает первые торги 2025 года ростом
Курс юаня в начале торгов на Московской бирже растет до 13,73 рубля
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов снижается к юаню: курс китайской валюты повышается до 13,73 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск растет на 3 копейки по отношению к предыдущему закрытию, до 13,73 рубля.