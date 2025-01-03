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Юань открывает первые торги 2025 года ростом

Юань открывает первые торги 2025 года ростом - 03.01.2025, ПРАЙМ

Юань открывает первые торги 2025 года ростом

Курс рубля в начале торгов снижается к юаню: курс китайской валюты повышается до 13,73 рубля, следует из данных Московской биржи. | 03.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-03T10:16+0300

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2025-01-03T10:16+0300

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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов снижается к юаню: курс китайской валюты повышается до 13,73 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск растет на 3 копейки по отношению к предыдущему закрытию, до 13,73 рубля.

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россия, курсы валют, юань