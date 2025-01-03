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Юань завершил первую торговую сессию 2025 года в плюсе
Юань завершил первую торговую сессию 2025 года в плюсе - 03.01.2025, ПРАЙМ
Юань завершил первую торговую сессию 2025 года в плюсе
Рубль по итогам первой в 2025 году торговой сессии упал к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 13,8 рубля, следует из данных Московской биржи. | 03.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-03T19:38+0300
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2025-01-03T19:39+0300
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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Рубль по итогам первой в 2025 году торговой сессии упал к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 13,8 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 9 копеек, до 13,8 рубля.
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юань, торги
Юань завершил первую торговую сессию 2025 года в плюсе
Мосбиржа: юань по итогам первой в 2025 году торговой сессии вырос до 13,8 рубля
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Рубль по итогам первой в 2025 году торговой сессии упал к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 13,8 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 9 копеек, до 13,8 рубля.
Юань вырос на Мосбирже за 2024 год почти на девять процентов