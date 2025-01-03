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Юань завершил первую торговую сессию 2025 года в плюсе - 03.01.2025, ПРАЙМ
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Юань завершил первую торговую сессию 2025 года в плюсе
Юань завершил первую торговую сессию 2025 года в плюсе - 03.01.2025, ПРАЙМ
Юань завершил первую торговую сессию 2025 года в плюсе
Рубль по итогам первой в 2025 году торговой сессии упал к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 13,8 рубля, следует из данных Московской биржи. | 03.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-03T19:38+0300
2025-01-03T19:39+0300
экономика
юань
торги
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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Рубль по итогам первой в 2025 году торговой сессии упал к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 13,8 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 9 копеек, до 13,8 рубля.
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юань, торги
Экономика, юань, Торги
19:38 03.01.2025 (обновлено: 19:39 03.01.2025)
 
Юань завершил первую торговую сессию 2025 года в плюсе

Мосбиржа: юань по итогам первой в 2025 году торговой сессии вырос до 13,8 рубля

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Рубль по итогам первой в 2025 году торговой сессии упал к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 13,8 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 9 копеек, до 13,8 рубля.
%Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2024
Юань вырос на Мосбирже за 2024 год почти на девять процентов
30 декабря 2024, 19:19
 
ЭкономикаюаньТорги
 
 
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