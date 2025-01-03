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Эксперт рассказал, как рост зарплат угрожает российскому бизнесу - 03.01.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, как рост зарплат угрожает российскому бизнесу
Эксперт рассказал, как рост зарплат угрожает российскому бизнесу - 03.01.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как рост зарплат угрожает российскому бизнесу
Отечественные предприятия, в особенности малый и средний бизнес, могут оказаться на грани банкротства на фоне повышения заработных плат. Такой прогноз в беседе... | 03.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-03T13:59+0300
2025-01-03T13:59+0300
экономика
россия
повышение зарплаты
бизнес
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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Отечественные предприятия, в особенности малый и средний бизнес, могут оказаться на грани банкротства на фоне повышения заработных плат. Такой прогноз в беседе с "Газетой.ru" сделал бизнес-эксперт Владимир Моженков, основатель консалтинговой компании Mozhenkov Progress Consulting.Так, аналитик уточнил, что стратегия повышения заработных плат противоречит ключевому правилу, согласно которому рост производительности труда должен опережать увеличения фонда оплаты труда. Многие компании увеличивают зарплаты, не учитывая реальные показатели работы, что приводит к повышению расходов и снижению рентабельности.Моженков отмечает, что с 2022 по 2024 год повышение зарплат нередко происходило без тщательного анализа их целесообразности. Он советует владельцам бизнеса пересмотреть свои подходы к управлению, отказавшись от фиксированных окладов в пользу систем мотивации, основанных на результатах.Сотрудникам в продажах и производстве следует внедрить сдельно-премиальную систему, тогда как работники административных подразделений могут получать премии за достижение поставленных целей.Также эксперт рекомендует сократить долю фонда оплаты труда в прибыли, поскольку в некоторых компаниях она составляет 40-70 процентов, что является чрезмерно высоким показателем. Для обеспечения устойчивости бизнеса важно повысить операционную эффективность и минимизировать излишние расходы.
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россия, повышение зарплаты, бизнес
Экономика, РОССИЯ, повышение зарплаты, Бизнес
13:59 03.01.2025
 
Эксперт рассказал, как рост зарплат угрожает российскому бизнесу

Эксперт Моженков: рост зарплат угрожает российскому бизнесу

© fotolia.com / Studio-54 Рубли
Рубли - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2025
© fotolia.com / Studio-54
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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Отечественные предприятия, в особенности малый и средний бизнес, могут оказаться на грани банкротства на фоне повышения заработных плат. Такой прогноз в беседе с "Газетой.ru" сделал бизнес-эксперт Владимир Моженков, основатель консалтинговой компании Mozhenkov Progress Consulting.
Так, аналитик уточнил, что стратегия повышения заработных плат противоречит ключевому правилу, согласно которому рост производительности труда должен опережать увеличения фонда оплаты труда. Многие компании увеличивают зарплаты, не учитывая реальные показатели работы, что приводит к повышению расходов и снижению рентабельности.
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Моженков отмечает, что с 2022 по 2024 год повышение зарплат нередко происходило без тщательного анализа их целесообразности. Он советует владельцам бизнеса пересмотреть свои подходы к управлению, отказавшись от фиксированных окладов в пользу систем мотивации, основанных на результатах.
Сотрудникам в продажах и производстве следует внедрить сдельно-премиальную систему, тогда как работники административных подразделений могут получать премии за достижение поставленных целей.
Также эксперт рекомендует сократить долю фонда оплаты труда в прибыли, поскольку в некоторых компаниях она составляет 40-70 процентов, что является чрезмерно высоким показателем. Для обеспечения устойчивости бизнеса важно повысить операционную эффективность и минимизировать излишние расходы.
 
ЭкономикаРОССИЯповышение зарплатыБизнес
 
 
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